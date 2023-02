Sexi modelka ohurovala na karnevale: Telo zahalila LEN do KORÁLIEK!

V brazílskom meste Rio de Janeiro v piatok odštartoval tradičný karneval, ktorý každoročne do ulíc vyženie až 2 milióny účastníkov z celého sveta. Veľkolepé podujatie snúbi prepracované kostými s rytmickou hudbou a vášnivým tancom. A sporo odeté latinskoamerické krásavice so sexi krivkami k nemu neodmysliteľne patria.

To dobre vie aj rodená Brazílčanka, modelka Izabel Goulart, a tak sa na akciu patrične "obliekla". Síce do ulíc nevyšla s veľkou čelenkou zdobenou farebným perím, no rovnako, ako tanečnice zo sprievodu, aj ona mala na sebe len miniatúrne bikiny. Tie boli zdobené zlatými reťazami... Pôsobilo to teda, že svoje sexi krivky zahalila len do koráliek. No bola radosť na to pozerať!