NAJDRAHŠIE vlasy v živote: Plačková ich má takmer po kolená!

Zuzana Plačková včera informovala svojich fanúšikov o ďalšej novinke v jej živote. Chystala sa ku kaderníkovi, ale nešlo len tak o nejakú obyčajnú návštevu. „Dnes mi ide urobiť reálne vlasy po kolená. Takéto dlhé predĺžené vlasy si idem dať, to sú asi najdlhšie a najdrahšie vlasy v mojom živote, aké som si kedy vymyslela. Tak som strašne zvedavá, ako to bude vyzerať,” prezradila pred odchodom do salóna.

Známy kaderník jej na jej vlastné vlasy nadpájal pramene v dĺžke 100 centimetrov. Išlo o niekoľkohodinovú prácu a večer sa už Zuzana pochválila výsledkom. Na prvotných záberoch to vyzeralo, akoby sa chystala hrať v pokračovaní rodiny Addamsovcov úlohu bratranca Itta.

Nuž, takáto dĺžka zrejme nie je úplne praktická a mnohé mamičky malých detí si pomysleli, že Zuzana si zavarila na poriadny problém. Ako ale ona sama poznamenala, je to "extrém" a ako už vieme za tie roky, čo je známa, ona proste prehnané veci miluje.

Ako na takúto hrivu zareagoval jej syn Dion, zatiaľ neprezradila, ale jeden malý problém už Plačková na Instagrame spomenula. Pri vykonávaní potreby si jednoducho treba dávať pozor.