Netradičné ráno moderátora Vivy Juríčka: Cestou do práce... Tiekla z neho krv!

Pri príležitosti dobrovoľného darcovstva krvi prispel svojou vzácnou tekutinou aj moderátor Tomáš Juríček, ktorého široká verejnosť registruje najmä z markizáckeho Telerána a z rádia Viva. A tak sme si ho odchytili a spýtali sa ho, či to bola jeho prvá skúsenosť a aký je to pre neho pocit.

„Nebolo to po prvýkrát, chodím častejšie a cítim sa pri tom skvele. No ale zase Janského plaketu zatiaľ nemám. To ešte dlho budem musieť dávať krv, aby som ju získal,“ poznamenal s úsmevom moderátor čerstvo po odbere pre Topky.sk.

Krv však nemôže darovať len tak hocikto a sú tam určité kritériá. Musíte mať minimálne 16 rokov a mali by ste vážiť viac ako 50kg. Darcom môžete byť až do 65. roku vášho života. No nemali by ste trpieť žiadnym chronickým a infekčným ochorením, ani sa aktuálne na žiadne z nich liečiť.

Tieto podmienky Tomáš spĺňa do poslednej bodky, respektíve kvapky, a tak je vždy veľmi rád, keď z neho takpovediac tečie krv, aby mohol takýmto spôsobom niekomu pomôcť. Veď jeden odber dokáže zachrániť až tri ľudské životy. „Nikdy nevieme, kedy sa to nielen tým druhým, ale aj nám môže hodiť,“ dodal moderátor rádia Viva.