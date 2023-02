Vojna v slovenskom šoubiznise: OHRDNUTÝ Popovič DOURÁŽAL Daru… Tomi, VYMEŇ PSYCHIATRA!

BRATISLAVA - Aj napriek tomu, že veľkolepý narodeninový koncert Dary Rolins sa konal ešte počas víkendu, odvtedy sa o ňom hovorí každý jeden deň. A dnešok nie je výnimka. Aktuálne to však nie je kvôli pozitívnym odozvám a superlatívom . Práve naopak. Do speváckej divy sa totiž pustil jej niekdajší kamarát a kolega Tomi Popovič!

Dara si na koncert pozvala mnohých známych hostí a zaspievala nezabudnuteľné hity. Medzi tie najväčšie určite patrí pieseň Nebo, peklo, raj, ktorú pôvodne naspievala s Tomim Popovičom a dvojica k songu nakrútila aj videoklip. A tak možno mnohí čakali, že sa na pódiu počas tejto piesne ukážu spoločne.

Lenže namiesto toho Tomiho part odspievala Tina. A Popoviča to zjavne urazilo. Po koncerte na svojom Instagrame zverejnil niekoľko príspevkov, medzi nimi napríklad spoločnú fotku Dary a Tiny a takisto aj veľavravný citát. „Nevďačný je ten, kto poprie, že mu bolo preukázané dobro. Nevďačný je ten, kto ho nespláca. Ale najnevďačnejší zo všetkých je ten, kto naň zabudne,” napísal a k príspevku pridal pieseň Nebo, peklo, raj.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Youtube

Mnohým ľuďom došlo, na čo asi naráža. Redakcia denníka Nový čas preto oslovila Popoviča, ktorý však poprel, že by čokoľvek z toho adresoval Dare. „Dare som poslal svoju osobnú gratuláciu k okrúhlemu výročiu,” napísal im, keď sa ho pýtali, či o celej veci so speváčkou komunikoval. Dara to však vidí inak. A podľa jej slov Tomiho gratulácia nebola práve gratuláciou...

„Osobnú gratuláciu? Ja by som jeho dosť nechutnú slohovú prácu, ktorú mi poslal, plnú výčitiek a urážok, nazvala inak,” vyjadrila sa pre Nový čas popová diva. „Ale pretože ma to u Tomiho vlastne neprekvapilo, neriešim. Odporučila by som mu vymeniť psychiatra a dať sa konečne do zenu. Nechápem, že môže byť taký talentovaný človek taký nenávistný a dlhodobo frustrovaný. Na jeho mieste by som sa sústredila na to, čo získal, nie, čo stratil,” pokračovala Dara na adresu Tomiho, ktorý ešte dodal, že niečo podobné by sa vraj na scéne v USA stať nemohlo.