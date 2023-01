Dara Rolins 7 rokov po smrti otca Dušana (†68): Dojímavé FOTO nad jeho hrobom!

BRATISLAVA - Slovenská speváčka Dara Rolins (50) už o pár dní odspieva veľký celoživotný koncert, pri ktorom dodatočne oslávi aj svoje jubilejné 50. narodeniny. Prípravy sú v plnom prúde, no napriek vyťaženosti a neustálym tréningom nezabúda ani na svojich najbližších. Prišla do Bratislavy a tentokrát stihla navštíviť aj hrob svojho otca.

Azda jednou z najobľúbenejších slovenských popových speváčok je bezpochyby Dara Rolins, ktorá už o 5 dní zažije svoju najväčšiu koncertnú šou pri príležitosti svojich 50. narodenín. Na tento jedinečný koncert sa intenzívne pripravuje a už sa nevie dočkať, kedy poteší svojich fanúšikov v preplnenej O2 aréne v Prahe.

Galéria fotiek (13) Zdroj: Ján Zemiar

Predtým však ešte prišla na Slovensko do Bratislavy, kde skúša ostošesť. „Už len týždeň ma delí od môjho najväčšieho koncertu v pražskej Aréne. Milujem to napätie, šťastie a miernu nervozitu, ten mix všetkého. Posledné dni sa pravidelne prebúdzam tak okolo tretej, vždy s novou piesňou na perách. Opakujem si texty, choreografie, poradie, toľko vecí, čo vám chcem povedať, ale hlavne zaspievať,” popísala Dara vo svojom príspevku na Instagrame.

Galéria fotiek (13) Dara Rolins pred jej veľkým koncertom stihla navštíviť aj hrob svojho otca

Zdroj: Instagram D.R.

„A pretože je veľká časť môjho realizačného tímu v Bratislave, trávim tu teraz veľa času, v štúdiu, na tréningoch, na skúškach kostýmov. Ani dnes to nebude inak, ale ešte predtým som bola pozdraviť môjho ocka. Viem, že by bol na mňa pyšný,” poznamenala speváčka na sociálnej sieti. Zverejnila aj dojímavú fotografiu nad hrobom svojho otca, ktorý tentokrát stihla navštíviť. Jeho pohreb totiž, žiaľ, kvôli nehode na diaľnici zmeškala, prišla neskoro a veľmi si to vyčítala.