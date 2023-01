Fontána pre Zuzanu po 15-tich rokoch opäť na javiskách: V hlavných úlohách... Vážne tam chcú zlanáriť TIETO HVIEZDY?!

Uplynulo už skoro 15 rokov, odkedy bol prvýkrát odpremiérovaný muzikál Fontána pre Zuzanu. Predstavenie bolo inšpirované najznámejším slovenským filmom s rovnomenným názvom, za ktorého zrodom stál režisér Dušan Rapoš. Kvôli finančným problémom sa ale predstavenie dlho nehralo.

Fontána pre Zuzanu po 30 rokoch: FOTKY, ktoré dnes vyrážajú dych!





Ďalšie fotky

Pilotný diel z trilógie bol natočený ešte v roku 1985, ale na televízne obrazovky sa dostal až o rok neskôr. Hitom sa stala skoro každá pieseň, ktorá v tom čase vo filmovom počine odznela. A práve tie by sa mali ešte počas tohto roku opäť dostať na javiská v podaní známych mien.

Ponuku dostali speváci Pavol Habera (60) a Karol Čálik (77). V neposlednom rade je určite prekvapením speváčka Barbara Haščáková (43). „Do projektu by som išla veľmi rada, bola by som šťastná. Zatiaľ sme sa však nedohodli na žiadnych konkrétnych podmienkach,“ vyjadrila sa pre portál PLUS SEDEM DNÍ.

Galéria fotiek (3)

Ich mená ešte oficiálne potvrdené síce nie sú, ale režisér, ktorý sa na to podujal, by ich rád spolu na javisku uvidel. „Bol by som šťastný, keby tam boli, no ešte sa definitívne nevyjadrili. Mám predstavu, že z plátna prehovorí aj filmová Zuzana Eva Vejmělková. Zhora bude sledovať svoje mladšie ja a občas povie niečo nostalgické,“ prezradil Ján Moravčík pre spomínaný portál.

Režisér by chcel s muzikálom ťahať šnúru cez celé Slovensko i Česko, takže sa nadšenci divadla majú určite na čo tešiť. „Celé to bude postavené hlavne na pesničkách a dobrých choreografiách s minimom textu. Dôležitú úlohu zohrá voda v podobe tanečnice. Hneď v úvode sa v tanci vyleje na javisko a za ňou už bude kráčať Zuzana spievajúc pieseň Fontána lásky,“ dodal.

Galéria fotiek (3)

„Bude to vizuálno-tanečné muzikálové divadlo. Rád by som do deja zapojil aj humorné susedy z paneláka Cilku a Milku. A tiež Domoráka. Bolo by skvelé, keby nám ho zahral Karol Čálik. Oslovili sme aj Paľa Haberu a Barbaru Haščákovú, ktorí vo filmoch mali veľa hitov. Paľo je môj kamarát. Už som mu písal aj volal, tak som sám zvedavý, čo mi odpovie,“ zakončil režisér.

Najnovší muzikál by mal byť inšpirovaný všetkými tromi dielmi spomínaného filmu. K pôvodným piesňam by mali pribudnúť aj nové od samotného Vaša Patejdla, ktorý ich mal na starosti aj v 80. rokoch.