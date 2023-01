Exfarmárka len 4 mesiace po pôrode: FOTO Tá sa ale poriadne vymakala!

NÁMESTOVO – Známa exfarmárka (23) to minulý rok nemala jednoduché. Síce sa dozvedela tú najkrajšiu správu v živote každej ženy, a to, že je tehotná, ale opora, ktorou v tom čase mal byť jej priateľ, ju sklamala. Otec dieťaťa sa ju rozhodol opustiť, a tak skoro celé tehotenstvo prežívala sama. V jej živote sa neobjavil žiadny partner ani 4 mesiace po pôrode. Jediné, čo sa výrazne zmenilo, je jej postava. Fú, tá na nej poriadne zamakala!

Sára Adamčíková zahviezdila na Farme 12. Na statku jej padol do oka vysoký mešťan Erik Zahorjan. Ich farmárska láska však v skutočnom živote dlho nevydržala – Erik a Sára išli krátko po šou od seba. Odvtedy sa u Sáry toho zmenilo naozaj veľa.

Svoje srdce odovzdala úplne inému mužovi, čerstvo po jej vtedajšom rozchode s Erikom. Vyzeralo to tak, že ich láska kvitne, keďže zanedlho Sára svojim fanúšikom oznámila aj radostnú novinku. Pod srdcom nosila ich spoločné bábätko. Zdá sa, že tak, ako sa ona tešila na príchod potomka, priateľ sa jej zo života vzďaľoval...

Nakoniec priznala, že ju jej partner opustil. „Posledné mesiace, áno, prežívam najkrajšie životné obdobie, no bohužiaľ, sama bez partnera. Už dlhšie som sa k tomu chcela vyjadriť, ale bolesť, ktorú som prežívala, som nechcela šíriť aj tu,“ uviedla v tom čase na svojom instagramovom profile. Skoro celé materstvo tak prežívala sama. Ale ani to ju nezlomilo a stala sa silnejšou, aj keď to bolo v niektorých momentoch naozaj ťažké.

Minulý rok v septembri porodila zdravého synčeka Matiasa. A odvtedy sa nezastavila! Sára bola už počas účinkovania na Farme známa svojou fitness kariérou, na ktorú nezanevrela ani po pôrode. Po šestonedelí sa hneď pustila do ľahších tréningov. A iba 4 mesiace od samotného pôrodu ukázala tip top postavičku.

„Takto vyzerá moje telo 4 mesiace po pôrode. Ja len, že ďakujem, že som zdravá a môžem naďalej cvičiť a robiť to, čo ma baví aj po takej silnej záťaži. Pôrod je naozaj silná fyzická aj psychická záťaž, ale v porovnaní s tým, čo vás po ňom čaká, je to najkrajšie, čo môže žena zažiť. Som hrdá mama!“ znel popis k jej štvormesačnej premene. Jednoducho wau, veď pozrite sami.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Instagram S.A.