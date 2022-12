(NE)tradičné sviatky Natálie Puklušovej: Mama v strese, otec ju ukľudňuje a… Vianočný stromček mala PRVÝKRÁT!

Keď sme sa s pôvabnou herečkou ešte pred sviatkami rozprávali, jej prístup sme doslova obdivovali. Kým väčšina ľudí bola ako na naháňačke za vianočnými darčekmi či ozdobami, ona vyžarovala priam božský pokoj. Žiadne stresy okolo sviatkov si nerobila. A darčeky? Tie vraj zvykne nakupovať deň pred Vianocami a vôbec si z toho nerobí ťažkú hlavu.

Inak to už vyzerá, keď príde domov. Hoci je ona sama pokojná, jej krásna mamina, ktorá je jej najlepšou parťáčkou, to vníma úplne inak. „No u nás na Vianoce to vyzerá vždy tak, že mamina je v brutálnom strese, stále varí, pečie, upratuje, nakupuje, vymýšľa... Do štvrtej rána šije ozdoby, girlandy a neviem čo. A môj ocino – pohoda, Budha, len pozerá, ukľudňuje maminu, že toľko koláčov nám ani netreba,” začala Natália a dodala, že u nich doma si nikto nepotrpí na darčeky a prvoradá je zábava.

V rozhovore nám obľúbená herečka prezradila aj to, ako do ich rodiny zapadol partner, či už strávili Vianoce spolu a prečo mala počas uplynulých sviatkov stromček!