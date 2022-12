Jojka poriadne RISKUJE: Nový seriál o POLORÓMKE!

BRATISLAVA – Už v januári uzrie svetlo sveta nový počin od režiserá Jana Hřebejka a scenáristu Petra Kolečka. Presnejšie Diváci televíznych obrazoviek ho uvidia už 8. januára v hlavnom vysielacom čase. Má to však jeden háčik. Do hlavnej úlohy obsadili známu speváčku, ktorá v seriáli zažiari ako polorómka. Jojka tým poriadne riskuje!

Hlavnú úlohu v seriáli Iveta získala slovenská speváčka Alžbeta Ferencová, známa pod svojim umeleckým menom Zea. Jojkársky počin vznikol pod palcom dvoch uznávaných českých profíkov. A to režiséra Jana Hřebejka a scenáristu Petra Kolečka. Kombináciou týchto dvoch uznávaných mien chce televízia priniesť na obrazovky sociálnu komédiu, ktorá využíva hlavne satiru.

Na tlačovej konferencii ohľadne nového seriálu Iveta, sme si na rozhovor odchytili hlavnú postavu, Zeu. Betka je známa hlavne svojou hudobnou tvorbou. Síce sa už v televízii viackrát objavila, ale nikdy nezískala prevratnú rolu vo svojej doterajšej kariére. Teraz sa jej to podarilo!

Galéria fotiek (24) Alžbeta Zea Ferencová

Zdroj: Ján Zemiar

Jojka urobila poriadne odvážny krok a ako hlavnú hrdinku postavila do popredia polorómske dievča. Zea, teda musí počítať aj s negatívnymi ohlasmi. „Samozrejme, tu je trošku, ako keby risk toho, že tam sú nejaké kontroverzné situácie, nejaké nárečie, ktoré môže byť zvládnuté a pre niekoho nemusí byť. Takže môžeme si povedať, že to môže mať niekedy viac negatívnych reakcií,“ prezradila pre Topky.sk.

Dúfa však, že ich prebijú tie pozitívne. „Ale dúfam, že to ľudia pochopia, že to je satira a jemný humor o našej spoločnosti a, že to tak aj budú brať. Keď berieš veci s nadhľadom a chápeš, že to nie je vážne, tak ťa to donúti sa zamyslieť a zároveň sa zasmiať,“ dodala.

Galéria fotiek (24) Alžbeta Zea Ferencová

Zdroj: Ján Zemiar

Je na nej vidieť, že do tohto projektu išla s istým nadšením. To, čo jej pri natáčaní robilo najväčší problém, keďže sa herectvu venuje len občasne sa dozviete v rozhovore vyššie.