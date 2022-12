TOTO na Farme ešte nebolo: VIDEO Filip DOJIL kozu ÚSTAMI... Od smiechu pukali farmári aj hospodár!

Galéria fotiek (1) Filip DOJIL kozu ÚSTAMI!

Zdroj: TV Markíza

BRATISLAVA - Farma sa už blíži ku svojmu koncu, no a momentálne zostávajúci súťažiaci bojujú o zlaté tehličky, ktoré by im mohli zabezpečiť buď priamy postup do finále, alebo šancu zabojovať v semifinále. Tehličky získavajú prostredníctvom rôznych hier no a tá, ktorú diváci uvidia dnes... Preboha, Fifo!