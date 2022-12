Sledujte ONLINE z rozlúčky s Marínou Kráľovičovou (†95) : FOTO Smútočné vence zaslali prezidentka aj premiér!

11:33 Hovorí režisér Roman Polák. „Marína, lúčime sa s tebou. Asi by si nebola rada, keby sme iba trúchlili. Bola si človek plný radosti, energie, optimizmu," začal s tým, že v noci sa mu o zosnulej herečke snívalo.

11:26 - Na pódium prichádza starosta obce Čáry - Martin Královič. „Spomínala, že jej robota bola jej fitnescentrum," hovorí starosta o Maríninej mladosti s tým, že do práce kedysi chodila kilometre peši. A ak sa dalo - tak bosá. Vraj aby šetrila topánky. „Marka naučila našu dedinu chodiť do divadla. Na jej predstavenia sme pripravovali autobusy," spomína starosta. „Bola našou veľvyslankyňou v Bratislave. Ako richtárka Záhorákov," hovorí.

11:18 - Hovorí Martin Huba. „Máriu si hľadiská držali. A to, prosím, nedramatizujem. Do jej vzácneho posledného dychu," uviedol. „Pre herca nie je až tak ťažké dotýkať sa nebies ani stáť na zemi. Ale dotýkať sa nebies a zároveň stáť na zemi, to už ťažké je. A vyžaduje si to osobnostný rozmer. Marína ho mala," hovorí Martin Huba.

11:11 - Dramaturgička Mária Kičiňová spomína na Marínu Kráľovičovú. Hovorí aj o tom, ako ich zosnulá herečka žiadala o to, aby jej tykali, pretože v divadle sú všetci rodina. „Tvojím heslom bolo naštartovať sa a nezastaviť. Takáto húževnatosť ti bola vlastná. Zostávaš navždy mladou," odkázala Maríne.

11:09 Čestná stráž sa vymieňa počas spevu zboru

11:00 Pri rakve zosnulej herečky už stojí čestná stráž - v popredí sú Diana Mórová a Jozef Vajda

10:51 - Prišiel herec Juraj Kukura a bývalý predseda vlády Ján Čarnogurský

10:49 - Podľa programu rozlúčky budú mať príhovory osobnosti ako Martin Huba, Gabriela Dzuríková, Roman Polák či Jozef Vajda

10:34 - Na rozlúčku s Marínou už čaká aj herec Dušan Cinkota a hlásateľky Nora Beňačková a Ada Straková

10:32 - Vo vestibule sú prichystané smútočné vence, ktoré na rozlúčku zaslali prezidentka SR Zuzana Čaputová a premiér Eduard Heger

10:20 - V novej budove SND sa postupne stretávajú prví smútoční hostia. Vo vestibule je tradične prichystaná kondolenčná kniha, pred divadlom je vztýčená čierna vlajka.

Smrť Maríny Kráľovičovej zasiahla mnohých známych Slovákov. Smútia za ňou jej dlhoroční kolegovia, známi či blízki priatelia. Vždy veselá a energická, tak si ju budú mnohí pamätať. A práve jej kolegovia jej dnes dávajú posledné zbohom tak, ako sa na hereckú legendu patrí. O 11.tej hodine dopoludnia sa s ňou spoločne s verejnosťou rozlúčia na pôde Slovenského národného divadla.