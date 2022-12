Jedno POSLEDNÝCH televíznych vystúpení Sone Valentovej (†76): Pri natáčaní Perinbaby sa TAKMER UTOPILA!

BRATISLAVA - Včera sme vás na Topkách ako prví informovali o náhlom úmrtí legendárnej slovenskej herečky Sone Valentovej (†76). Posledné roky svojho života prežila v bratislavskom hospici, po náhlej cievnej príhode v roku 2016 sa z verejného života stiahla. No krátko predtým prijala pozvanie do talkshow Petra Marcina - Neskoro večer. A tam prehovorila aj o mrazivom zážitku z natáčania Perinbaby. Skoro sa utopila!

Soňa Valentová bola výborná divadelná, ale aj filmová herečka. A hoci pred náhlou cievnou príhodou, ktorá ju postihla v roku 2016, hrávala prevažne v divadle, verejnosť ju má spojenú aj s viacerými veľkými filmovými úlohami. Jedna z najvýraznejších je, bez pochýb, postava macochy z Jakubiskovej Perinbaby.

O tej prehovorila aj v jednom zo svojich posledných televíznych vystúpení. V roku 2014 prijala pozvanie do talkshow Petra Marcina. A zaspomínala si na kultovú scénu, pri ktorej z periny padla do smolného jazera. Pád síce točili kaskadéri, ale zo smoly sa musela vynoriť už ona sama. A bolo to naozaj adrenalínové natáčanie.

Pod vodou ju totiž za nohy držal potápač, ktorý čakal na pokyn režiséra. Pri tejto scéne sa však Valentová takmer utopila. „Môjmu potápačovi som dávala pokyn, že už nevydržím, ale on sa nejak tak asi zamyslel, zasníval sa... Ja mám na toto šťastie... Skoro som sa utopila. Ale nakoniec, na poslednú minútu ma pustil, už som sa veľmi mykala,“ prezradila v Neskoro večer Valentová.

To však zďaleka nebolo jedinýkrát, kedy pri natáčaní fyzicky trpela. Vo svojom prvom filme Kladivo na čarodejnice takmer skončila so zlámanými palcami. V scéne v mučiarni, sa totiž svalnatý kolega natoľko vžil do úlohy, že ju mučil naozaj.

„Tam som dávala palce a oni mi ich mliaždili a tento kulturista sa zasníval a toľko to točil, točil, stále točil. A tie prsty išli na doraz a už som začala naozaj kričať. Nie len, že akože hrám, ale ja som revala. A režisér veľmi, veľmi spokojný. Po tej scéne mi povedal: Soničko, takhle by to žádná česká herečka nezahrála,“ podelila sa Valentová o nezabudnuteľné zážitky z natáčania. Česť jej pamiatke!