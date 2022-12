Svedok BITKY u Dary Rolins: Sused opísal incident… Mlátili sa FEST!

Stalker vraj otravoval rodinu Dary Rolins dlhodoboo, no tentokrát zašiel ešte ďalej a cez otvorenú garáž vbehol do domu. No nebol to dobrý krok z jeho strany, po dobre miernej rane od futbalistu ho totiž museli odviezť do nemocnice.

Teraz incident opísal aj svedok, ktorý k šarvátke sám dobehol. Ide o Darinho suseda, moderátora rádia Frekvence 1 Ondřeja Kubalu. „Je neuveriteľné, koľko ľudí zamestnal jeden magor. Nielen v ten večer, ale aj ďalší deň, kedy sa na policajnom oddelení v Hostivici všetko spisovalo,” povedal Blesku po výsluchu.

Moderátor sa o celom incidente rozhodol prehovoriť po tom, čo Dara verejne poďakovala susedom z Tuchoměřic za pomôc. „Počuli sme večer cez otvorené okno hádku, krik a potom bitku. Pavel na toho muža kričal, nech okamžite vypadne domov, mlátili sa fest… Bránil spoločný dom s Darou. Snažili sa ho dostať von,” opísal Kubala.

„Potom to už bolo rýchle, telefonát na tiesňovú linku 158, privolanie bezpečnostnej služby a žiadosť o pomoc záchranárov,” opísal moderátor s tým, že dúfa, že po tomto už s Darou budú mať od podobných stalkerov už pokoj.