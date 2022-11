Ďalší vychadzov v RTVS: Moderátor Andrej Bičan KONČÍ… TENTO ho má nahradiť!

BRATISLAVA - Kto by to bol povedal?! Slovenská televízia dáva padáka ďalšiemu moderátorovi. Tentokrát to schytal Andrej Bičan (47) a jeho zábavnú reláciu 5 proti 5 už televízni diváci neuvidia. Vystrieda ho...

Dlhoročne obľúbenú zábavnú reláciu pre rodiny 5 proti 5 jej priaznivci už na obrazovkách neuvidia a takisto ani moderátora Andreja Bičana. Nový šéf RTVS Ľuboš Machaj po tom, ako bol zvolený do funkcie, sa totiž postaral o poriadnu očistu.

Nedávno sme vás informovali o tom, že v zmienenej televízii nastali veľké zmeny, čo sa dotklo viacerých známych tvárí. Ďalšou z nich je aj zabávač Andrej Bičan, aj napriek tomu, že so svojou šou lákal divákov pred televízne obrazovky 14 rokov. Ľudia ho bezpochyby milovali.

Žiaľ, ani to mu nepomohlo a generálny riaditeľ mu dal stopku. „Áno, naposledy sme nakrúcali nové diely v máji tohto roka. Aktuálne sa vysielajú reprízy. Nové časti nenakrúcame. Od budúceho roka sa teda nové diely 5 proti 5 na obrazovke neobjavia,“ prezradil moderátor pre denník Šarm.

Podľa dostupných informácií si však vyštudovaný herec teraz užíva voľno a necíti ani zášť voči rozhodnutiu vedenia. Dokonca im drží palce a praje novej náhrade veľa šťastia.

Aj z jeho poznámky je teda zrejmé, že televízia prichádza s novým zábavným formátom. Ten má názov Traf to. Aktuálne už aj hľadajú súťažiacich, ktorí sa budú môcť od januára budúceho roka stretnúť s hercom a zabávačom Jurajom Tabáčkom (43) alias Šokom. Ten to bude celé viesť. Či to bola trefa do čierneho, sa ukáže časom.

