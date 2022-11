Slovenská herečka už 2 mesiace mamou: Nikto to NETUŠIL... Vďaka tomuto triku všetkých OKLAMALA!

BRATISLAVA - Tak tá s tým teda vybabrala. Nikto ani len do poslednej chvíli netušil, že je v tom. Zuzana Haasová (41) sa pred dvomi mesiacmi stala matkou krásnej dcérky Maríny, svoje tehotenstvo však dokázala tajiť celých 8 mesiacov. Ako sa jej to podarilo?

V poslednej dobe je veľa žien, a teda najmä z radov známych osobností, ktoré ak sú v druhom stave, tak to chcú utajiť za každú cenu. No nie vždy sa to podarí, veď tehotenské bruško len tak ľahko neschovajú.

Galéria fotiek (11) Zdroj: Vlado Anjel

To však neplatí o slovenskej herečke Zuzane Haasovej, ktorá bola v tomto úspešná a svoje tehotenstvo rafinovane tajila až do samotného pôrodu. Na sociálnej sieti teraz Zuzana prezradila tajomstvo, ako sa jej to podarilo a nikto si ani len nič nevšimol.

Herečka nosila jedny a tie isté, doslova „zázračné šaty“, vďaka ktorým pôsobila, že sa nič zvláštne nedeje a na fotkách, ktoré zverejňovala, nebola ani známka tehotenského bruška.

Galéria fotiek (11) Zuzana Haasová sa priznala, ako skrývala svoje tehotenské bruško

Zdroj: Instagram Z.H.

Aktuálne ale zverejnila fotografiu z momentu, keď bola so svojím mužom na dovolenke v Taliansku, kam však si so sebou zabudla zobrať svoje magické šaty. „V Benátkach sme stretli milú rodinu, ktorá sa chcela so mnou odfotiť. Čierne šaty mi chýbali. Darmo som sťahovala obrovské bruško, ale ďakujem, že mi držali palce a fotku nezverejnili,“ napísala dnes už šťastná mamička dvojmesačnej dcérky Maríny.

Nuž, milé dámy, ak budete chcieť aj vy utajiť že ste v tom, tak už viete, ako na to. Samozrejme, najkrajšie je, keď sa nič neskrýva. No v Zuzaninom prípade to bolo naozaj pochopiteľné po tom, čo o dve deti nešťastne prišla.

Ako vyzerajú spomínané "čarovné šaty" Zuzany Haasovej a kde všade ich mala na sebe, si môžete pozrieť v galérii nižšie.