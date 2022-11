Toto už Minh TOTÁLNE prehnal: Nehorázna DRZOSŤ

Galéria fotiek (1) Zdroj: TV Markíza

BRATISLAVA - On je skrátka nepoučiteľný! Už od samého začiatku svojho pôsobenia na Farme sa 20-ročný Minh netají tým, že do šou sa prišiel hlavne zviditeľniť. Zrejme práve preto má väčšinu diania na statku na háku, nemá žiadny vzťah k zvieratám a čo sa týka rešpektovania akýchkoľvek autorít... No, škoda hovoriť. Ale najnovšie to už naozaj prehnal!