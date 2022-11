Trpké PRIZNANIE slovenskej herečky: Našli mi NÁDOR… TOTO odkázala verejnosti!

V živote človeka sa okrem tých príjemných a pekných chvíľ žiaľ ukazujú aj tie menej pozitívne a v niektorých prípadoch ba až fatálne. Mladá slovenská herečka Bronislava Kováčiková o tom vie takisto svoje. Hoci vždy navonok pôsobí, že je plná energie, nie vždy tomu tak bolo a teraz sa s trpkým tajomstvom zverila aj verejnosti.

Galéria fotiek (12) Zdroj: Ján Zemiar

„Nedávno mi diagnostikovali hypoechogénne ohraničené ložisko v ľavom prsníku. V preklade je to nezhubný nádor. V 27. rokoch som sa prvýkrát rozhodla ísť na ultrasonografiu a hľa rovno Fibroadenóm,“ popísala herečka svoj zdravotný stav, no ako sama uviedla, našťastie išlo o nezhubné ložisko. V príspevku na Instagrame ale pokračovala so svojím vyznaním.

Galéria fotiek (12) Zdroj: Instagram B.K.

„Mám sa sledovať a chodiť na kontrolu každých 6. mesiacov,“ prezradila umelkyňa. Dokonca aj veľa jej známych kamarátok malo dočinenie tiež s rôznymi druhmi nádorov a cýst no a jej ďalšie slová adresovala širokej verejnosti.

„U teba to však môže byť inak a nemusí to byť neškodné. Práve naopak, môže to byť zhubné. Preto sa zdvihni a neodkladaj vyšetrenie,“ vyzvala herečka všetky ženy, aby sa mali na pozore, nebrali lekárske prehliadky na ľahkú váhu a radšej prípadným rizikám predchádzali a dávali si pozor, pretože, ako sa hovorí, opatrnosti nie je nikdy dosť.