Známy Slovák hlásiaci sa ku LGBTI+ komunite: Necíti sa TU bezpečne… Zvažuje odchod do zahraničia!

BRATISLAVA - Po masakri na Zámockej ulici, kde zomreli dvaja nevinní muži, sa Slovensko otriasa v základoch. Nielen dotknutá LGBTI+ komunita, ale aj verejnosť volá po okamžitej zmene. Naša krajina je však stále plná nenávisti. To si uvedomuje aj známy slovenský návrhár Milan Švingál, ktorý sa otvorene hlási k homosexuálnej orientácii. V našej krajine sa viac necíti bezpečne. Priznal, že dokonca zvažuje odchod do zahraničia!

Dátum 12. 10. sa navždy zapíše do pamäti ľudí. V tento deň prišli rukou vraha pred bratislavským podnikom Tepláreň o život dvaja nevinní muži. Práve LGBTI+ komunita cítila na tomto mieste slobodu, ktorú by v mnohých iných podnikoch jej členovia hľadali márne. Po minulotýždňovom masakri sa však mnohí homosexuáli prestali na Slovensku cítiť bezpečne.

Jedným z nich je aj známy slovenský návrhár Milan Švingál. „Pre mňa by bol úplne ideálny svet, kde by sa na orientáciu niekto pýtal len ak sa mu páčite a chce o vás prejaviť záujem. Inak to nemá koho prečo zaujímať a celé toto škatuľkovanie mi príde úplne zbytočné. Snažím sa žiť svoj život tak, aby som bol šťastný a tým pozitívne podvedome vplývať na okolie,” vyjadril sa pred 2 rokmi pre portál queerslovakia.sk v článku, ktorého autorom bol práve majiteľ Teplárne Roman Samotný.

Tragická správa o vražde Milana zasiahla na dovolenke, po ktorej ho čakal veľmi trpký návrat na Slovensko. V podniku, pred ktorým sa strieľalo, totiž aj on rád trávil svoj voľný čas. Navyše, len kúsok od miesta tragédie sa nachádza aj jeho kozmetické štúdio. Okolo Teplárne tak chodí denno-denne.

Od osudnej stredy sa však už necíti bezpečne. „Je to otrasné, každý deň sa báť, či nejakému idiotovi neprepne... Každý deň tadiaľ chodím, pár dní pred tou vraždou sme boli s majiteľom na kávu a odniesť si tam naše letáčiky zo štúdia, ktoré máme o pár domov vyššie,“ prezradil Milan. A nepríjemné pocity sú také silné, že dokonca rozmýšľa, že by sa odsťahoval: „Necítim sa na Slovensku bezpečne, ani príjemne a zvažujem odchod.“