Detaily zo zákulisia Love Islandu: Majú sa ako kráľovská rodina… Varí im firma, nakupujú im aj oblečenie!

BRATISLAVA/KANÁRSKE OSTROVY - Tak tomu sa povie život - gombička! Nikto z fanúšikov markizáckej šou Love Island nepochyboval, že o súťažiacich na Kanárskych ostrovoch je perfektne postarané. Všetci účastníci, ktorí sa do šou prihlásili s nádejou, že nájdu lásku, pôsobia absolútne spokojne. No a... Nečudo, tvorcovia si na ich komforte v luxusnej vile dávajú naozaj záležať. Lenže, zrejme ste netušili, ako veľmi!

Každé ráno v exotike začína tým, že takzvané "srdiečka" zobudí v spoločnej spálni budíček v podobe hudby a potom sa po menších skupinkách vydajú von, kde si pripravujú raňajky. Lenže tam ich "práca" na staraní sa o samých seba začína aj končí. S informáciami o tom, ako to vraj v zákulisí naozaj funguje, aktuálne prišiel český portál expres.cz.

Nie je sa preto čo čudovať, že diváci doteraz nikdy nevideli, že by si súťažiaci varili, umývali riady či robili bežné domáce práce. Veď načo aj. Podľa spomínaného portálu má "zlatá mládež" k dispozícii služobníctvo, ktoré po nich všetok neporiadok vo vile uprace. A účastníci sa tak môžu veselo zabávať a venovať sa vzájomnému spoznávaniu či pikantným spoločným hrám.

Okrem raňajok sa vraj okolo sporáku nemotajú vôbec. Všetko jedlo vrátane obedov, večerí či drobných občerstvení počas dňa má na starosti zaplatená cateringová firma, ktorá zabezpečuje, aby sexi súťažiaci náhodou nepomreli od hladu. Na zavolanie im prídu upraviť aj vlasy či nechty.

Absolútne zodpovední dokonca nie sú ani za to, čo majú oblečené. „Človek by si povedal, že účastníci majú zmysel pre módu a k tradičnému ohnisku sa vedia poriadne vyšvihnúť. Pravda je trochu iná. Po ruke majú stylistov, ktorí im oblečenie nielen vyberajú, ale aj im na požiadanie do vily nakupujú a nosia nové,” píše Expres.cz, ktorý sa odvoláva na to, že nejde o žiadnu márnotratnosť česko-slovenského štábu, no dodržiavanie pravidiel pôvodnej zahraničnej verzie. Nuž, čo k tomu dodať.. Tomu sa povie - sveta žiť!

