Studenková vyzýva POLITIKOV ku COMING OUT-U: Konečne sa prihláste k svojej ORIENTÁCII!

Po obrovskej tragédii, pri ktorej vyhasli dva životy, sa očakávalo, že veci sa konečne pohnú správnym smerom. Lenže, nedeje sa tak. V stredu 19. októbra poslanci už v prvom čítaní stopli návrh zákona o partnerskom spolužití.

Návrh bol koncipovaný ako rodovo neutrálny, čo znamená, že umožňoval uzatvorenie partnerského spolužitia tak medzi dvoma osobami rôzneho pohlavia, ako aj medzi osobami rovnakého pohlavia. Ako sme už spomínali, tento návrh neprešiel, čo je pre komunitu LGBTI+ ďalšou ranou pod pás, a to najmä po vražde, ktorá sa len pred pár dňami odohrala v Bratislave na Zámockej ulici.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Táto udalosť mimoriadne zasiahla aj Zdenu Studenkovú. „Som verejná osoba a je mojou psou povinnosťou vyjadriť sa k niečomu tak strašnému, ako je vražda dvoch nevinných mladých ľudí... Kde je napísané, čo môžu a čo nemôžu? A kto o tom rozhodol? Ja apelujem na tamtých na vŕšku, aby sa konečne zamysleli a v tejto situácii skúsili zmeniť zákony,” hnevala sa herečka vo videu pre televíziu Markíza.

Rešpektovaná umelkyňa zároveň vyzvala politikov, aby tí, ktorých sa to týka, pristúpili k vlastnému coming outu. „Bola by som veľmi rada, keby aj mnohí z našich politikov konečne spravili svoj coming out. Aby sa aj oni konečne prihlásili k tomu, čo majú geneticky dané,” uviedla Studenková. Celý jej príhovor pre televíziu Markíza si môžete pozrieť vo videu nižšie.