Po operácii očí skoro OSLEPLA: Slovenskej herečke lekár DOKALIČIL zrak... Hrozia mu 2 roky!

BRATISLAVA – Herečka si prešla doslova peklom. Chcela podstúpiť laserovú operáciu očí, aby už nikdy nemusela nosiť okuliare. Všetko sa však zmenilo v priebehu sekundy a prišlo to, čo si nepredstavovala ani v tom najhoršom sne. Lekár jej poškodil zrak! Samozrejme, to nenechala len tak a za ublíženie na zdraví mu hrozia dva roky...

Herečke Michaele Szöcsovej, známej predovšetkým ako Emese z Kutyil s.r.o., sa obrátil život na ruby. Namiesto vydarenej operácie jej lekár dokaličil zrak. Pred tromi rokmi sa Michaela rozhodla podstúpiť laserovú operáciu očí na jednej z bratislavských kliník. Chcela si spríjemniť život, ale vtedy ešte nevedela, že jej vysnený zákrok spôsobí viac problémov ako úžitku.

„Mala som narodeniny a partner mi povedal, že by sme to takto mohli urobiť. Že si trochu skomfortním život. Bez okuliarov,“ povedala herečka pre denník SME. Nevinná operácia sa zmenila doslova na nočnú moru! Lekár jej spôsobil vážne zdravotné problémy. Na oplátku sa jej rozhodol vrátiť peniaze. Vďaka nim však na najhoršie chvíle svojho života len tak nezabudne...

„Mala som trojky dioptrie do diaľky a v divadle mi robilo trochu problém vidieť z jedného portálu do druhého,“ vyjadrila sa. V roku 2019 podstúpila operáciu s nádejou, že si bude konečne môcť užívať bez okuliarov. Do lekára vkladala istú dávku dôvery, ale ten ju sklamal na plnej čiare. „Pán doktor bol veľmi nervózny a podráždený. Aj na mňa,“ zaspomínala si. Po operácii sa zistilo, že herečke odrezal rohovky naopak a neskôr jej to začalo spôsobovať ťažkosti. Skoro oslepla!

Po zákroku musela pravidelne navštevovať kliniku. Spomínaný "odborník" jej zakaždým naprával zle odrezané rohovky, aby lepšie videla. „Keď pohnete rohovkou, spôsobí vám to očný klam, zle vidíte,“ opísala. Tieto doživotné následky samozrejme nenechala len tak a podala podnet na úrad. Zistilo sa, že v tom nie je sama. Polícia momentálne eviduje 13 trestných podaní, informoval denník.

Po troch rokoch sa konečne herečka a ostatní poškodení dočkali posunu v prípade. Minulú stredu lekára obvinili z ublíženia na zdraví. Ak ho uznajú vinným, hrozia mu dva roky.