Česká speváčka 2 mesiace po pôrode: Stále vyzerá ako TEHOTNÁ… Jej FOTO vyvolala MEGA rozruch!

PRAHA - Mnohé čerstvé mamičky až so zatajeným dychom sledujú fotografie postavičiek známych žien, ktoré sú len krátko po pôrode, no ich figúry už po pár týždňoch vyzerajú, akoby ešte len pred pár dňami nemali v brušku dieťatko. Pre niektoré dámy je o to horšie, že hoci sa snažia aj dlhé obdobie, zhodiť tehotenské krivky sa im nedarí a frustruje ich to. No a potom tu máme českú speváčku Evu Burešovú, ktorá takýmto mamičkám bleskovo zdvihla sebavedomie!