TOTÁLNY PREPADÁK: Pauhofová na Markíze nezažiarila!

Táňa Pauhofová, ktorá sa stala novou markizáckou hviezdou, divákov veľmi nezaujala. Seriál Výnimočná Nikol, ktorý sa na obrazovkách televízie Markíza objavil vo štvrtok, nezaujal divákov tak, ako tvorcovia očakávali. Síce sa stal najsledovanejším programom dňa, ale patrí medzi najslabšie uvedené markizácke seriálové novinky.

Za tento rok Markíza priniesla v poradí už štvrtý seriál na obrazovky. Podľa informácii portálu Mediaboom mala televízia predpoklady zaradiť ho k jej najúspešnejším projektom, ako sú napríklad Druhá šanca či Pán Profesor. Ale Pauhofová, ako hlavná hrdinka zrejme nenadchla a neprilákala dostatočný počet markizáckych divákov.

Televízia s touto kľúčovou novinkou nadviazala spoluprácu s Evitou Twardzik Urbaníkovou, ktorá so známou herečkou pracovala na viacerých projektoch. Toto duo, stálo za mnohými úspešnými filmami, ako je napríklad aj romantická komédia Všetko alebo nič. Do budúcnosti však rátajú aj so spoluprácou spisovateľky na novom dennom seriáli, ktorý nahradí Oteckov podľa spomínaného portálu.

Komediálno-kriminálny seriál Výnimočná Nikol sa uviedol na trh ďaleko od predstavy sledovanosti. Premiéru sledovalo 340 tisíc divákov, čo je omnoho menej, ako pri iných seriálových trhákoch Markízy.

