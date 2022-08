Dlho utajované tehotenstvo Pauhofovej: O chvíľu rodí... Aha, aké má už veľké bruško!

PRAHA - Krásna slovenská hrdzovlasá herečka Táňa Pauhofová (39) všetkých príjemne prekvapila, keď vyšlo najavo, že spolu so svojím mladším mužom, hudobným producentom a skladateľom Jonatánom Pastirčákom (29), čakajú svoje prvé vytúžené bábätko. To by malo prísť na svet každú chvíľu. Bruško má už teda naozaj neprehliadnuteľné.

Najkrajším obdobím v živote ženy je azda ten pocit, keď v sebe nosí ďalší malý život. Obdobie tehotenstva prežíva aj slovenská herečka Táňa Pauhofová, o ktorej je známe, že si svoje súkromie naozaj veľmi dobre stráži.

Len pred rokom prebehla tajná svadba s jej manželom, skladateľom a hudobným producentom Jonatánom Pastirčákom, a výsledkom ich vrúcnej lásky je aj Táničkino dnes už poriadne veľké bruško. Tehotenstvo jej neskutočne pristane a herečka žiari šťastím a kvitne do krásy.

Pohlavie svojho dieťaťa nechce zatiaľ verejne prezrádzať a my len sa môžeme domnievať, že by to mohol byť chlapec. Podľa starých babských povier sa totiž hovorí, že keď žena má priviesť na svet syna, tak počas tehotenstva opeknie a zase, ak by to mala byť dcéra, tak jej z krásy ubudne, pretože si ju preberá jej dievčatko.

„Nech by to bolo čokoľvek a vôbec to nemyslím ako frázu, pre mňa nič nie je dôležitejšie, len aby boli tie bábätká zdravé a šťastné potom,“ povedala Táňa v rozhovore pre CNN Prima News. Ryšavka má pred sebou skutočne už len pár dní, možno necelý mesiac, a bude sa môcť tešiť spolu s manželom z ich dieťatka.

Krásna herečka sa podelila so svojimi fanúšikmi aj o spoločnú radosť z očakávania s jej hereckou kolegyňou Alexandrou Borbély, ktorá je takisto v druhom stave. „Dnes to bolo nádherné. Ďakujem vám, ženy moje,“ napísala pod spoločnú fotografiu Táňa, ktorá sa v Prahe stretla s dobrými kamarátkami z brandže.

Obidvom herečkám prajeme, aby svoje budúce ratolesti priviedli na svet bez komplikácií a porodili krásnych zdravých potomkov. Viac fotiek tehotnej Táne nájdete v galérii nižšie.