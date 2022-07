DRÁMA v bratislavskom kine... Známu Slovenku NEVPUSTILI na toaletu, jej slávneho priateľa ÁNO!

BRATISLAVA – Každý jeden z nás sa stretol aspoň raz v živote s tým, že potreboval ísť urýchlene na toaletu a navštívil takú, ktorú mal hneď po ruke. Takúto istú situáciu najnovšie zažila aj známa Slovenka, avšak vyústilo to do nepríjemnej situácie, ktorú neočakávala.

Cynthia Tóthová sa so Separom a jeho dcérkou rozhodli v sobotňajšie poobedie navštíviť hernú zónu v jednom z bratislavských obchodných centier. Všetko by bolo v poriadku, keby Cynthia pri svojom detoxe nepotrebovala stále chodiť na toaletu. Keďže WC bolo až v druhej budove, rozhodla sa poprosiť zamestnancov susedného kina či nemôže využiť práve to ich.

Zamestnankyňa ju odbila s odpoveďou, že ak nemá lístok, tak nemôže ísť dovnútra. Rozhorčená influencerka to nezabudla pridať na svoj Instagram, vyjadriť svoje veľké sklamanie z jej prístupu a dodala „Ľudskosť mizne, to je hrozné.“ To však nebolo všetko a so Separom to nenechali len tak!

Galéria fotiek (4) Zdroj: Instagram C.T.

O pár minút na to, navštívil to isté kino známy raper a neuveríte! Jeho na toaletu už pustili aj so slovami, „Že ste to vy, tak choďte.“ Nahnevaná ako nikdy predtým sa Separova frajerka po nepríjemnej skúsenosti rozhodla vrátiť sa a skúsiť to znovu. „Keď ma nepustia, opýtam sa či je v poriadku, že pred chvíľou Separa pustili a, že, či je ok robiť takéto rozdiely medzi ľuďmi, som zvedavá na odpoveď,“ napísala.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Instagram C.T.

Nepríjemná situácia sa influencerke zopakovala znovu a manažér kina, ktorý pred chvíľou pustil Separa, ju poslal na WC do druhej budovy. „Ešte som sa ho opýtala či nie je aspoň trošku ľudský a odpoveď: NIE!“ S takými istými situáciami v rovnakom kine sa so Cynthiou podelili aj jej fanúšičky a potvrdili, že sa to stalo, aj im. Ich skúsenosť si môžete pozrieť nižšie.