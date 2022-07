Krásna markizáčka 2 mesiace po pôrode: Priznala ZDRAVOTNÉ PROBLÉMY… Obavy, aby to nebolo HORŠIE!

BRATISLAVA - Tanečnica z markizáckeho Let's Dance a manželka hokejistu Mariána Gáboríka (40), Ivana Gáborík (36), cez víkend oslavíla svoje narodeniny. Po 2 tehotenstvách vyzerá stále skvelo, no napriek tomu prehlásila, že sa po nedávnom pôrode trápi. Má zdravotné komplikácie. Pre obavy, aby to nebolo horšie, sa musela vzdať tohto!

Ubehli dva mesiace, čo krásna Ivana porodila známej športovej hviezde Mariánovi Gáboríkovi druhú dcérku Leiu. Aktuálne sa plavovláska naplno venuje svojej krásnej rodinke, no dala si záväzok, že by sa opäť chcela vrátiť k pohybu. No nebude to také ľahké, priznala totiž, že po pôrode má nepríjemné zdravotné problémy, ktoré trápia nejednú čerstvú mamičku.

Trápi ju takzvaná "diastáza". To znamená, že priamy brušný sval už netvorí celok a v dôsledku veľkého vnútorného tlaku dochádza k jeho natrhnutiu. Medzi pravou a ľavou stranou sa potom vytvorí približne dvojcentimetrový priestor, v ktorom sa nachádza iba koža a tuk. Zjednodušene by sa dalo povedať, že v prípade diastázy si svaly na bruchu neplnia svoju úlohu.

„Včera som si dala záväzok, že každý deň si nájdem aspoň 15-20 minút na cvičenie, ktoré bude zamerané na diastázu. Na rehabilitácii s fyzioterapeutkou sme prešli rôzne cvičenia a ich správne technické prevedenie. Pokiaľ sa mi bruško neupraví, tak sa chcem vyhnúť iným cvičeniam so závažím, aby sa mi diastáza nezhoršila,“ prezradila bývalá tanečnica.

A ako nám potvrdil aj certifikovaný fitness tréner, jej rozhodnutie je správne. Pri diastáze sa totiž neodporúča celý rad bežných cvikov. „Vo všeobecnosti nie sú vhodné cviky v ľahu, ďalej na boku a rotácie sú vhodné iba v prípade, že nevyvolávajú príliš veľký vnútrobrušný tlak. Cviky zamerané na brucho, ako plank, môžu dokonca stav diastázy zhoršiť. Odporúčam preto pri takýchto zdravotných problémoch konzultovať cviky s certifikovaným fitness trénerom alebo fyzioterapeutom,“ vyjadril sa pre Topky.sk osobný tréner Martin Bobek.

Ivane prajeme skoré zotavenie!