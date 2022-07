Známa Slovenka na NUDAPLÁŽI: Zverejnila FOTO kde je ÚPLNE HOLÁ!

BRATISLAVA - Leto a horúčavy si doslova pýtajú to, aby sa človek išiel osviežiť niekam k vode. No a kkým väčšina vyhľadáva morské pláže, bazény či jazerá, známa Slovenka sa schladila ta trochu netradične. Vytasila sa na nudapláži!

Zrejme nikomu netreba vysvetľovať, že nudapláže nie sú tak úplne bežné pláže. Vstup na ne má síce iba jedinú, zato však zásadnú podmienku. Musíte byť úplne nahý. No a kým drvivá väčšina ľudí má problém verejne sa ukázať tak, ako ich Boh stvoril, bývalá playmate Eva Cifrová sa za svoje nahé telo nehanbí.

Veď prečo aj - už len z titulu "playmate je jasné, že svoje najintímnejšie partie vystavila na obdiv už neraz. A urobila tak aj počas dovoleny v Španielsku, kde mohli jej sexi postavičku ľudia obdivovať na nudapláži Cala Pilar. A aby o zážitok z pohľadu na jej figúru neprišli ani Slováci, foto z "opaľovačky" zverejnila rovno na svojom Instagrame.

Hoci zábery vyzerajú priam rozprávkovo, známa plavovláska sa pošťažovala, že v mori sa nevykúpala. „Na celej pláži bolo iba zopár ľudí, pretože sem vedie cesta dlhá 45 minút cez kopec, čo nechce každý absolvovať. My sme to dali a keď sme sa konečne chceli okúpať, zakričal na nás chalan, nech nechodíme do vody," napísala Eva k svojej nahej foto.

Dôvodom, prečo nemohli ísť do mora, bolo množstvo medúz, na ktoré vraj jeden z odvážlivcov škaredo doplatil. „Pre nejakého chalana musela prísť záchranka, čo bol tak popŕhlený. Takže sme len pofotili a trochu sklamane sme sa vrátili späť," vysvetlila Eva. Nuž tak ale... Pikantnými fotkami Aspoň potešila oko rovno niekoľkých pánov!

