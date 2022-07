Manželstvo markizákov skončilo v TROSKÁCH: FOTO Sexi blondínka ukázala nového frajera

Galéria fotiek (3) Kráska zo šou Svadba na prvý pohľad ukázala nie len nového priateľa ale aj svoje nové poprsie.

Zdroj: Instagram N.M.

ČESKO – Experimentovanie s láskou sa niekedy nevyplatí. O tom svedčí aj to, že šou Svadba na prvý pohľad nie je pre každého a nie každý si v nej nájde polovičku, do ktorej sa zaľúbi. Takýmto príkladom sú aj Natália a František, ktorým to v šou bohužiaľ nevyšlo, aj keď sa podľa odborníkov k sebe na základe ich výskumu ideálne hodili.