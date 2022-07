Rozchod Bagárovej a Muradova: Moniku mal pod PODVÁDZAŤ s NIEKOĽKÝMI ženami!

PRAHA - Pred niekoľkými dňami verejnosť šokovala informácia, že Monika Bagárová a otec jej dcérky, zápasník Makhmud Muradov, sa druhýkrát rozišli. A vyzerá to tak, že už definitívne. V tvári známej speváčky a porotkyne Superstar sa napriek strojenému úsmevu zračila veľká bolesť a sklamanie. No a teraz je už jasné, prečo..

Keď Monika Bagárová tesne po Štedrom dni oznámila, že s Makhmudom Muradovom netvorí pár, špekulovalo sa, že športovec má vo svojej rodnej zemi paralelný vzťah. To sa však nikdy nepotvrdilo... Oficiálnym dôvodom rozpadu ich rodiny bol fakt, že MMA zápasník trávil väčšinu času v Uzbekistane. Po pár týždňoch ale krízu zažehnali a opäť fungovali ako rodina.

Galéria fotiek (4) Zdroj: FTV Prima

Spoločné šťastie im však dlho nevydržalo. Už po polroku totiž porotkyňa SuperStar opäť oznámila rozchod. A tentokrát definitívny. Prezradila to v rozhovore pre reláciu FTV Prima Showtime, keď sa jej redaktorka opýtala, či s partnerom plánujú letnú dovolenku.

„Neplánujeme už nič spoločné. Žijeme si každý svoj život. Návrat nedopadol,“ povedala Monika a jej výraz, ale i horkosť, s akou hovorila, prezrádzali, že rozchod neprebehol v takpovediac prijateľnej a priateľskej rovine.

Galéria fotiek (4) Monika Bagárová, Makhmud Muradov

Zdroj: profimedia.sk

Speváčka sa totiž vyjadrila, že otec jej dcéry Rumie jej nie je žiadnou oporou. „Nie je, nikdy poriadne nebola, ale musela som sa k tomu postaviť ako žena, ktorá má dieťa, a snažím sa po celý čas to robiť tak, aby to šlo. Bez mojej rodiny by som to nezvládla, som šťastná za všetko a ďakujem tam hore, pánu Bohu, lebo verím, že všetko je presne tak, ako má byť,“ dodala Monika.

A zrejme sa jej nebude nik čudovať. Portál extra.cz totiž teraz prišiel s informáciou, že Makhmud mal matku svojej dcérky podvádzať. Podľa všetkého vraj nešlo len o jednu ženu. „Podľa informácií našej redakcie totiž rozchod neprebiehal vôbec hladko. Bagárová totiž mala Muradovovi prísť na početné nevery, hovorí sa o niekoľkých dievčatách, s ktorými sa mala o pozornosť otca svojej dcérky deliť. S ohľadom na jej cit pre rodinu je ale jasné, že polyamoria nie je nič, v čom by chcela Bagárová žiť a neveru rozhodne nemieni odpúšťať. Najskôr vraj prišlo sklamanie, ktoré sa zmenilo na zlobu," napísal spomínaný portál, ktorý však neprezradil, ako sa ich redakcii podarilo tieto informácie získať.