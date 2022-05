VEĽKÁ RADOSŤ páru z poslednej Svadby: SKONČIL s hokejom v Anglicku a teraz oznámili, že... Wau, GRATULUJEME!

BRATISLAVA - Vyzeralo to tak, že posledná, teda tretia séria šou Svadby na prvý pohľad nebola tak úspešná, ako tá predchádzajúca. Podľa prvých informácií spolu nezostal ani jeden pár, hoci si pri finálnom rozhodnutí dali šancu rovno tri z nich. Ibaže, ako sa ukázalo, nie je to tak! Jeden z nich skončil skutočnou láskou a teraz dokonca oznámili, že spolu... Oooo!

Monika a Michal mali v podstate najkomplikovanejší začiatok zo všetkých piatich manželských párov. „Ten človek, ktorého sme ti našli, nežije na Slovensku. Žije v zahraničí. A kvôli práci nemôže odísť. Takže tá svadba bude tam, kde žije on,” povedali odborníci Monike ešte na začiatku a následne spresnili, že ide o Anglicko, kde sa Michal živí ako profesionálny hokejista.

Jej reakcia však bola perfektná a absolútne spontánna. „Anglicko? Dobre. Okej! Tam som nebola dlho. Takže v Anglicku svadba? To som vždy chcela mať,” odklepla sympatická blondínka ich rozhodnutie. No a rovnako hladko prebiehalo aj samotné televízne manželstvo. Už od začiatku bolo zjavné, že to medzi touto dvojicou naozaj iskrí a dokázali by spoločne fungovať aj v reálnom živote.

Počas rozhodnutia oznámili, že by to spoločne ešte chceli skúsiť, no veľkým problémom bola Michalova práca v zahraničí. A najnovšie sa ukázalo, že športovec túto prekážku definitívne vyriešil. „Ja som letel v pondelok ráno po ukončení sociálneho experimentu naspäť do Anglicka, keďže sezóna stále prebiehala. Potom sme fungovali tak, že telefón bol náš najlepší kamarát, ale zvládli sme to. Tešili sme sa, že budeme spolu, takže ten čas rýchlo zbehol,“ povedal Michal pre web markiza.sk a dodal, že podnikol aj ďalšie veľké kroky.

Tým prvým je, že po sezóne ukončil svoj pracovný pomer v anglickom hokejovom tíme, no a ten druhý... Rozhodol sa vrátiť na Slovensko a prezradil, že následne sa s Monikou dohodli, že spolu začnú bývať. No a tak sa aj stalo, a tak aktuálne partneri spoločne žijú v "nevestinom" bratislavskom byte, ich láska kvitne a z televízneho manželstva sa vykľul skutočný vzťah. Gratulujeme!