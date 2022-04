Galéria fotiek (1) Ako a kde plánujú leto prežiť známe Slovenky?

Zdroj: Magdaléna Šebestová

BRATISLAVA - Hoci sa to nezdá dovolenková sezóna je už takmer tu a vyzerá to, že leto 2022 bude konečne bez ombedzení. My sme vyspovedali známe Slovenky, ktoré nám prezradili ako ho plánujú prežiť. Inšpirujte sa ich dovolenkovými tipmi!