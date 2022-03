NAJINTÍMNEJŠIE priznanie krásnej Slovenky: Dala sa vybieliť... TAM DOLE!

Z Romany Škamlovej je dnes podnikateľka, ktorá si už ako mamička dorábala doktorandský titul. Hoci sa už nepremáva po móle, o svoj vzhľad sa stále stará.

Galéria fotiek (4) Zdroj: TASR

V minulosti podstúpila plastiku pŕs, ktorú tak trochu aj oľutovala a dnes preferuje skôr neinvazívne zákroky na spomalenie starnutia. Svojim fanúšikom to nijako netají, dokonca im dala priestor pýtať sa, ako sa o seba stará a čo konkrétne podstupuje.

Istý užívateľ či užívateľka sa spýtal/a na najextravagantnejšie ošetrenie, ktoré Romane poskytuje klinika Aleny Pallovej. Zrejme išlo o niekoho, kto Škamlovú pozná a presne vie, čo si nechala spraviť. Otázka totiž bola doplnená výzvou: „Povedz to.”

Galéria fotiek (4) Zdroj: Vlado Anjel

Nuž a kráska poslúchla a prezradila, čo extravagantné podstúpila. „Je to za mňa absolútne normálne. A je to bielenie a rejuvenizácia, čiže omladenie intímnych partií. Podľa mňa by to každá mala absolvovať po 30-ke,” vyhlásila Romana. Istá klinika krásy tvrdí, že toto omladenie laserom „zmení biologické hodiny vaginálneho tkaniva o vyše 10 rokov.”