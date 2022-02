Šokujúce VIDEO herca Domonkoša s bývalkou: Chcel sa ním obhájiť, ale... Strhla sa naňho LAVÍNA KRITIKY!

Len nedávno sa v jojkárskej šou Bez servítky pýšili veľkou láskou, no dnes je všetko úplne inak. Michal Domonkoš a jeho bývalá priateľka, fitnesska a blogerka Iveta, sa rozišli. A ako sa dostalo na verejnosť, koniec ich vzťahu sprevádzal poriadny humbuk.

Blondínka sa na adresu herca nevyjadrovala vôbec lichotivo, dokonca prezradila, že po rozchode skončila v rukách lekárov. Vraj trpí bolesťami a musela absolvovať aj vyšetrenia u neurológa. Michal sa k týmto informáciám nijako vyjadrovať nechcel, no napokon na Instagrame zverejnil rozsiahle vyjadrenie.

Doplnil aj SMS od expriateľky, ktorú mu mala poslať deň po rozchode - z nej sa mal dozvedieť o jej údajných komplikáciách. Následne zverejnil videozáznam z vchodu, v ktorom býva, ktorý mal slúžiť ako dôkaz, že bola po údajnom napadnutí v dobrej fyzickej kondícii... No video obsahovalo aj zábery z momentu ich rozchodu.

Na tých Iveta hystericky plače, dokonca si v zúfalstve ľahla na zem. „Toto je vizitka toho, ako ma partnerka napadla. Je*la ma teraz do ľavého oka. Chcela ma zabiť, povedala to,“ šokoval vyjadreniami vo videu Domonkoš. No tým v očiach svojich fanúšikov viac zavaril len sám sebe. Ženy, ktoré ho sledujú, sa totiž priklonili na stranu jeho ex.

Bolo podľa nich úbohé, že niečo takéto zverejnil... Že vôbec svoju ex v takomto stave zúfalstva natáčal. Pod príspevkom sa hromadilo v podobnom duchu množstvo komentárov, a to si zrejme všimol aj samotný Michal. Už po pár hodinách totiž video z jeho profilu zmizlo.