Šokujúce VIDEO herca Domonkoša a jeho bývalky: Hysterický plač a... CHCELA MA ZABIŤ!

Len nedávno sa pýšili svojou veľkou láskou a dnes je už všetko inak! Michal Domonkoš a jeho bývalá partnerka - fitnesska a blogerka Iveta tvorili krásny pár. Všetko ale nasvedčuje tomu, že hoci tak navonok pôsobili, realita bola úplne iná.

Dvojica sa v uplynulých dňoch rozišla. Sexi blondínka vo svojich vyjadreniach Domonkoša nijako nešetrila a vykreslila ho v nie príliš lichotivom svetle. Zároveň prezradila, že po rozchode skončila v rukách lekárov, trpí bolesťami a musela absolvovať aj vyšetrenie u neurológa.

Domonkoš sa k týmto informáciám príliš vyjadrovať nechcel. Napokon však na Instagrame zverejnil rozsiahle vyjadrenie. V ňom okrem iného stojí: „Po dôslednej úvahe, zohľadňujúc naše odlišné postoje k dôležitým životným otázkam, som dospel k záveru, že je žiaľ vhodné náš vzťah ukončiť. Je mi ľúto, že napriek láskyplným spoločným chvíľam, ktoré sme spolu prežili a smútku spôsobenému rozchodom dochádza k zverejňovaniu nepravdivých skutočností.”

Moderátor a dabingový herec má záujem ochrániť svoju dobrú povesť a chce verejnosti poskytnúť objektívny názor na celú vec. Z jeho slov je zrejmé, ze Iveta mu deň po rozchode poslala sms správu, z ktorej sa dozvedel o jej údajných komplikáciách a tiež o tom, či ju mieni finančne odškodniť.

Domonkoš zverejnil videozáznam z vchodu, v ktorom býva. Poukazuje na to, že jeho bývalá partnerka bola po údajnom napadnutí v dobrej fyzickej kondícii a za pomoci neznámeho muža sa z bytu odsťahovala.

„Celá situácia ma mrzí. Jej želám len všetko dobré a názor na to, ako sa udalosti odohrali, si môže spraviť každý sám,” uzavrel Michal. Zároveň zverejnil video, ktoré si na svoj telefón nahral počas ich poslednej hádky. „Toto je vizitka toho, ako ma partnerka napadla. Je*la ma teraz do ľavého oka. Chcela ma zabiť, povedala to,” šokuje vyjadreniami vo videu Domonkoš, ktorý poukázal tiež na to, že Iveta mávala bežne hysterické záchvaty.

VIDEO: Michal Domonkoš sa rozhodol hájiť svoje dobré meno. Na Instagrame zverejnil aj úryvok z ich hádky.

Na moderátorovo vyjadrenie a zverejnenie šokujúceho videa Iveta opäť reagovala prostredníctvom Instagramu.

