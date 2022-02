DRSNÝ ROZCHOD známeho Slováka: "Policajt v akcii" si poriadne zavaril... Bývalka na POHOTOVOSTI!

BRATISLAVA - Toto mu na sympatiách nepridá! Michal Domonkoš (40) patrí medzi Slovákov, ktorých netreba veľmi predstavovať. Jeho hlas je verejnosti dobre známy a okrem toho, že u nás patrí medzi dabingovú špičku, zviditeľnil sa tiež účinkovaním v jojkárskom počine Policajti v akcii. Zdalo sa, že sa mu darí aj v súkromí... Opak je však pravdou. Za sebou má pomerne búrlivý rozchod so sexi fitnesskou, ktorá ho vykreslila v nie príliš lichotivom svetle.

Nie je to tak dávno, čo sa Michal Domonkoš objavil v jojkárskej relácii Bez servítky. Počas varenia a prípravy večere mu robila spoločnosť jeho sexi frajerka - fitnesska a blogerka Iveta. Dvojica pôsobila zamilovaným dojmom. Koncom roka spoločne strávili luxusnú dovolenku v Dubaji a ich instagramové profily boli plné zamilovaných fotografií.

Galéria fotiek (3) Zdroj: TV Joj

Veľká láska je však minulosťou. A všetko nasvedčuje tomu, že rozchod dvojice bol poriadne drsný. Ako informuje dnešné vydanie denníka Nový čas, kráska musela v uplynulých dňoch vyhľadať pomoc lekárov. „Žiaľ, je to pravda. Skončila som na urgente. Mám bolesti, čakám na termín u neurológa. Pár už netvoríme,” uviedla pre spomínaný denník Iveta. Keď sa jej pýtali, čo zraneniu počas rozchodu predchádzalo, nechcela byť konkrétna.

Domonkoš sa spočiatku k rozchodu nechcel vyjadrovať. Neskôr však denník kontaktoval prostredníctvom sms správy. „S Ivetou sme sa rozišli. Ostatné jej tvrdenia sú nepravdivé. Mám na to aj dôkazy,” uviedol seriálový policajt.

Čo sa medzi niekdajšími zaľúbencami skutočne stalo, vedia len oni dvaja. Isté však je, že tvrdenia krásnej fitnessky Domonkošovi na popularite nepridajú. Rovnako tak ani status, ktorý si na sviatok sv. Valentína zverejnila na Instagrame. „Toľko vecí by som chcela napísať, že by sa to sem ani nezmestilo. Tak len budem citovať jeden z mojich obľúbených od Nory - Nedajte si (kvetmi a sladkými rečičkami) o**bať hlavy. Aby ste neskončili u neurológa ako ja,” uviedla blondínka.

Z jej ďalších slov vyplýva, že jej vzťah so známym Slovákom nebol vôbec taký ružový, ako sa na prvý pohľad zdalo. „Hanbím sa sama pred sebou za to, že sa veci neudiali inak a skôr, že sa navonok prezentovali, ako neboli a kopec iného,” prekvapila Iveta.

Michal sa na svojom profile k závažným obvineniam nevyjadroval. Nekomentoval ani rozchod. Pridal však fotku vo svojej obľúbenej policajnej uniforme.