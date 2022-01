Mokráňová po operácii: Šialená bolesť... Oľutovala rozhodnutie spred 8 rokov!

BRATISLAVA - Lucia Mokráňová v stredu absolvovala operáciu, pri ktorej jej vymenili prasknutý prsný implantát. Ako fanúšikom prezradila, bolí to síce menej ako úplne prvý zákrok, ale keby sa mala znovu rozhodovať, silikóny by si vôbec nedala robiť!

Blondínka má za sebou prvú noc, ktorú po operácii strávila doma. „Trošku chodím taká zhrbená, lebo sa ešte neviem poriadne vystrieť,” priznala svojim fanúšikom s tým, že pociťuje aj bolesti. Ale údajne po reoperácii to nebolí tak, ako po tej úplne prvej, ktorú podstúpila pred 8 rokmi ako 22-ročná. „Keď som bola prvý raz, tak som myslela, že umriem od bolesti,” vyhlásila.

Jednu z jej sledovateliek preto zaujímalo, či by sa po týchto skúsenostiach opäť rozhodla pre implantáty. „Po prvej operácii som povedala, že už nikdy viac. Bola to šialená bolesť. Bola som dva mesiace KO. A keď som sa dozvedela, že musím ísť zas, tak som bola totálne nešťastná. Keby som sa mala rozhodnúť, nešla by som do toho,” uviedla Mokráňová. Dôvodom je najmä spomínaná bolesť. „Mňa bolí všetko. Ja som zlá osoba na to, aby ste sa ma pýtali niečo ohľadom bolesti,” vysvetlila, prečo by dnes už operáciu pŕs radšej nepodstupovala.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Instagram LM

Lucii aktuálne vymenili oba implantáty po tom, ako sa zistilo, že jeden z nich bol prasknutý. Bývalá markizácka farmárka ani netušila, kedy sa jej to stalo, pretože roky zanedbávala prehliadky. „Mala som napríklad pred 5 rokmi autonehodu, môže to byť aj z toho, Ale naozaj absolútne neviem, kedy sa mi to stalo. Keď mi pán doktor potom na fotke ukázal, ako vyzeral ten prsný implantát, tak to bolo dosť nechutné,” prezradila kráska.