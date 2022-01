EXTRA rýchle TEHOTENSTVO makrizáckej Farmárky: Večer zatúžila po DIEŤATI, ráno... POZITÍVNY TEST!

BRATISLAVA - Hotový zázrak! Aj tak nejako by sa dalo komentovať to, čo sa udialo v živote Sáry Adamčíkovej (22), ktorá sa zviditeľnila účinkovaním v obľúbenej markizáckej šou Farma. Mladá fitness trénerka oznámila svetu, že sa čoskoro stane mamičkou. A okolnosti spojené s radostnou novinkou sú ozaj zaujímavé.

Sára Adamčíková je fanúšikom markizáckej Farmy dobre známa. Počas pôsobenia v súťaži sa totiž zblížila so svojským kolegom Erikom Zahorjanom. Táto farmárska láska však nemala dlhé trvanie a na prelome rokov 2020 a 2021 sa rozišli.

Vyzerá to tak, že práve obdobia, keď sa jeden rok končí a druhý začína, sú v prípade bývalej farmárky akési zlomové. Ako na svojom Instagrame prezradila, na Silvestra si ľahala do postele s jednou jedinou túžbou. „Poprosila som anjelov a Pána Boha, nech mám doprajú to najkrajšie, čo sa v živote dá dosiahnúť. Mať rodinu,” priznala sympatická brunetka.

Ako ďalej dodala, jej prosby a modlitby boli vyslyšané. A to dokonca tak rýchlo, že tomu sama nedokázala uveriť. „Na druhý deň som mala obrovské nutkanie urobiť si tehotenský test. Niečo som cítila. Bolo to silné. Silnejšie ako myšlienky. To volanie išlo zo srdca,” vyznala sa zo svojich pocitov Sára, ktorá v prvý deň roka 2022 zistila, že je tehotná.

Ako budúca mamička prezradila, spočiatku ju trošku potrápili tehotenské nevoľnosti. Avšak teraz sa už cíti lepšie a s priateľmi i priaznivcami sa už podelila aj o prvé zábery zaobleného bruška.