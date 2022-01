Slovenská moderátorka 4 dni po termíne pôrodu: PIKANTNÉ priznanie!

BRATISLAVA - Dlhé čakanie! Moderátorka Kristína Jurčová, známa z rozhlasového éteru, sa už 6. januára mala stať mamou. Ako sa v pondelok posťažovala fanúšikom, toto dlhé čakanie ju už trochu nudí. A dostala tradičnú radu an vyvolanie pôrodu... SEX!

Kristína Jurčová netrpezlivo očakáva svoje prvé dieťatko. „Syn náš - nevieme sa ťa dočkať!” prihovorila sa malému Sebimu na sieti Intagram dva dni pred termínom pôrodu.

Zdroj: Instagram KJ

Lenže ten prešiel a potom ďalšie dni... „Toto sú dva najotravnejšie týždne v mojom živote, lebo čakáte proste a čakáte. Už by som mala byť 4. deň po pôrode, šiesteho bol ten posledný termín. Je to nuda, ale asi posledná nuda predtým, ako to príde,” povedala moderátorka v pondelok.

Samozrejme, niektorí nelenili a začali Kristíne radiť. „Kamarátke pomohol sex, aby porodila,” znela jedna zo správ a moderátorka sa na ňu rozhodla verejne zareagovať pikantným priznaním. „Kamoši, ďakujem za rady. Keby toto pomáhalo, tak už by som porodila aspoň 15-krát. Nepomáha,” vyhlásila.

Zdroj: Instagram KJ