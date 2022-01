Popelkin TRÁVNÍČEK čelí obvineniam zo SEXUÁLNEHO ÚTOKU: Mala len 15 a... Preboha! SPOVEĎ plná HRÔZY!

Na topkách sme vás v októbri minulého roka informovali o tom, že dcéra hviezdnej Nade Urbánkovej - Jana Fabiánová po rokoch priznala, že bola obeťou sexuálneho násilia. Odvahu otvoriť svoju 13. komnatu nabrala po tom, čo psychiater a spisovateľ Ján Cimnický dostal vyznamenanie od českého prezidenta za zásluhy štátu v oblasti kultúry. Jana ho totiž označila za sexuálneho predátora a so svojou skúsenosťou nebola jediná. Pribudli totiž aj obvinenia ďalších žien...

Práve kauza Jána Cimnického priviedla istú ženu, ktorú portál extra.cz oslovoval ako Věru, k tomu, aby sa so svetom podelila aj o svoju bolestnú skúsenosť. Věra, ktorá je dnes dvojnásobnou matkou, totiž o sebe hovorí ako o sexuálnej obeti herca Pavla Trávníčka.

Ako v rozhovore prezradila, k incidentu došlo v roku 2000, keď mala 15 rokov. Spoločne s kamarátkou bežne robili komparz. Vtedy išlo o nakrúcanie relácie Tele Tele v barrandovských ateliéroch. Predstaviteľ princa z legendárnej Popelky sa ocitol na chodbe a skupinka komparzistov si vypýtala jeho autogram. Věra redakcii poskytla aj pamätník, v ktorom jeho podpis má. „Potom sa ponúkol, že u seba v šatni má podpisové kartičky, ak by sme chceli. Tak som súhlasila, že s ním po ne pôjdem a vezmem ich aj ostatným,” uviedla v rozhovore poškodená.

Keď prišli do šatne, Trávníček mal zamknúť dvere a vyzvať ju, aby sa spolu s ním presunula k stolu. Tam jej oznámil, že kartičky nemá. „Stála som bokom k zrkadlu, ktoré bolo vedľa stola. Pán Trávníček ma obratne a silno chytil. Bola som v pasci. Otočil ma, pridržal si ma ľavou rukou a pravou si rozopol nohavice. Moju pravú ruku dal na svoj stoporený úd. V tejto fáze som sa ohradila, že to nejde. Ale on pokračoval až do momentu, kedy sa mojou rukou uspokojil,” šokuje Věra.

„Kým utieral spermie zo zrkadla, tak sa ma pýtal, či mi už rastú chĺpky a či s ním pôjdem do postele. Povedala som mu, že si idem umyť ruky... Umývadlo bolo vedľa dverí. Umyla som sa, odomkla som dvere a odišla som,” dodala žena, ktorá sa po tomto traumatickom zážitku rozplakala.

O svojej desivej skúsenosti povedala kamarátke, ktorá to po tých rokoch pre redakciu extra.cz dosvedčila.

„Trpím posttraumatickým syndrómom. Mám úzkosť a strach už len z toho, keď počujem hlas pána Trávníčka v televízii. Mám záblesky spomienok. Ovplyvnilo to moje dospievanie a vzťah k mužom. V období dospievania som nemala dostatok informácií, ako spracovať tieto traumy. Stačilo, že som ho zbadala v televízii a spustil sa mi panický atak,” šokuje Věra. Svojim deťom filmy s Trávníčkom nezakazuje, ale ona ich spolu s nimi nedokáže pozerať.

Věra prezradila, že celú túto záležitosť posunula aj do rúk polície. „Vyšetrovateľ bol veľmi vrúcny, ponúkol mi pomoc a kedykoľvek sa na neho môžem obrátiť. Upozornil ma však, že od incidentu v šatni ubehlo dosť rokov. V takýchto prípadoch sa vec síce nezhodí zo stola, ale potom už záleží na ďalších okolnostiach,” dodala žena, ktorá dokonca zvažuje, že by Trávníčka sama vyhľadala a so všetkou slušnosťou mu povedala, čo jej spôsobil.

Redakcia extra.cz oslovila aj samotného Trávníčka, aby nejako na tieto obvinenia zareagoval. Doposiaľ sa tak nestalo. Jeho manželka Monika len stroho odvetila, že o ničom nevie a dodala, aby redakcia kontaktovala právneho zástupcu jej manžela.

