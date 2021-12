Smutné Vianoce Vila Rozborila: Všetko je úplne inak!

V poslednom období asi viacerí ľudia "prekopávali" svoje vianočné plány. Spočiatku to vyzeralo tak, že sa rodiny nebudú môcť vôbec navštevovať. Nakoniec sa toto opatrenie zmenilo, no Vilo Rozboril aj tak bude musieť tradičné sviatky oželieť.

Jeho nevlastná dcéra Nina totiž nedávno nastúpila na chirurgiu, s čím sú spojené dva problémy. Zrejme ako nováčik nedostane voľno. „V prípade, že by na Štedrý večer Ninka robila, tak to spravíme tak, že urobíme si s ňou Štedrý večer deň pred štedrým dňom alebo deň po Štedrom dni,“ povedal moderátor pre portál televízie Joj.

Vilo Rozboril s manželkou Sandrou Zdroj: Facebook V.Ř.

Druhý problém je závažnejší. Nina totiž prichádza do styku aj s covidovými pacientmi, a tak Rozboril nechce vystavovať nebezpečenstvu svoju mamu ani svokru, s ktorými doteraz vždy trávieval najkrajšie sviatky roka. „Tento rok budú pre nás ako pre rodinu také bezkontaktné Vianoce. Ale tak taká je doba. Prispôsobíme sa tomu a rozhodne sa nebudeme hrať na pánbožkov, že nás sa to netýka, my nič nedostaneme. Tak nie, ja nebudem riskovať kvôli mamám, ktoré sú na prahu osemdesiatky, nejaké veci,“ vyhlásil pre joj.sk.

Zároveň aj v tejto smutnej situácii dokázal vysloviť peknú myšlienku: „Pocit, že sú Vianoce, ten si predsa vieme vytvoriť bez ohľadu na dátum.“

Sandra Rozborilová so svojou mamou Zdroj: Facebook SR