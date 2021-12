Kráska z Markízy čochvíľa PORODÍ: Je v DEVIATOM mesiaci ale... To koľko váži?!

BRATISLAVA - Tak toto teda naozaj nebýva bežné! Je úplne prirodzené, že ženy, ktoré čakajú bábätko, počas tehotenstva priberú nejaké kilečká navyše, nie je ničím výnimočným, že hmotnosť niektorých dám sa zvýši dovedna aj o 16 kilogramov, v niektorých prípadoch i viac. No a kým na jednu skupinu budúcich mamičiek sa kilečká lepia ako nič, iné zasa priberú minimum. Napríklad taká bývalá farmárka Karin Dvořáková.

Tmavovlasá kráska a jej milovaný Marek sa už onedlho dočkajú vytuženej dcérky. No a krátko pred pôrodom dvojica stihla aj svadbu. Žiadne veľké oslavy ani okázalé ceremónie sa však nekonali - čerství novomanželia to poňali ako čistú formalitu. Nevesta mala na sebe biele pletené šaty, pretože, ako sama hovorila, do ničoho iného sa nezmestila.

To momentálne vyznieva trošku paradoxne, keďže na Instagram zavesila fotku, vďaka ktorej sa všetci dozvedeli, koľko momentálne váži. Dá sa predpokladať, že hmotnosť temperamentnej influencerky sa už veľmi nezvýši - ako sme spomínali, Karin to má už naozaj "za pár". A číslo na váhe ukázalo 72,6,kg.

Karin už onedlho porodí vytúženú dcérku Zdroj: Instagram K.D.

Vysoká dlhonohá kráska pritom priznala, že jej hmotnosť sa bežne pohybovala okolo 64 kilogramov, čo znamená, že Karin za celé tehotenstvo pribrala len niečo cez 8-9 kíl, a to naozaj sebe i bábätku dopraje a nič si neodopiera. Nuž, vyzerá to tak, že nastávajúca mamička má do budúcna minimálne o jednu malú starosť menej - zatočiť s popôrodnými kilečkami bude zrejme pre ňu hračka a ani sa nenazdá a bude vo forme ako predtým.

Teraz je však hlavné len to, nech všetko dobre dopadne, pôrod prebehne hladko a nech sú mamička s dcérkou zdravé.

Zdroj: Instagram K.D.

Zdroj: Instagram K.D.