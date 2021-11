Fešák z Markízy priznal návštevu BORDELU: Mala 5 detí a… TOTO vážne?

BRATISLAVA - Skúsenosť s návštevou "domu služieb pre dospelých" má nejeden muž. A aj takí, o ktorých by sme si to nikdy ani nepomysleli. K takému pikantnému úletu sa najnovšie priznal aj farmár Dávid Horák z markizáckej Farmy, ktorý sa o svojej skúsenosti rozrozprával pred ostatnými farmármi. A zrazu sa to zvrtlo!

Túto skúsenosť vraj absolvoval jediný raz v živote, a to pred siedmimi rokmi. Dostal 100 € so slovami, že si ich má ísť užiť práve do nevestinca. A Dávid išiel. Farmári sa zaujímali, akú ženu si tam vybral. „Takú blondínku maličkú s piatimi deťmi,” prezradil ukecaný farmár. No keď prišla otázka, či si s "pracovníčkou" aj dobre užil, odpoveď bola záporná. Celé ich stretnutie skončilo pri rozprávaní. „Rozprávali sme sa. O rodine, o tých deťoch,” opísal.

Lenže táto skúsenosť z dôb minulých nenechala chladnou farmárku Stanku. Tá síce s Dávidom nechce trvalý vzťah a snaží sa ho udržať v rovine kamarátstva, no vôbec jej to nebránilo, aby sa zdula a povedala si "svoju pravdu". Aj napriek tomu, že v nevestinci k ničomu nedošlo. „Takýto ľudia to asi nemajú v hlave v poriadku. Ja sa nehnevám, je to tvoja vec, ale tak ako sorry,” frflala zjavne rozčarovaná tým, čo počula, hoci ju o toho v podstate nič nie je, keďže Dávid nie jej partnerom.

Stanka sa opäť raz urazila. Zdroj: TV Markíza

Mladý farmár sa jej snažil logicky vysvetliť, že ho nemôže odsudzovať za čin, ktorý urobil niekoľko dlhých rokov dozadu. Ani to nepomohlo. „Neodsudzujem. Ale čo sa stalo raz, može sa velice ľahko stať znova,” pokračovala, kým Peter, ktorý je do Stanky zamilovaný, pre istotu asi 3x nahlas vyhlásil, že on v bordeli nikdy nebol.

Stanka Dávidovi slušne naložila Zdroj: TV Markíza

Stankina ďalšia povestná scéna nenechala chladnými ani Martina Šmahela a Nikol Fridrichovú, ktorí komentovali Farmu Xtra. „Akože, neviem čo sa na neho Stanka uráža, veď... Kámo, on dal 100 €, aby sa porozprával s prostitútkou. ktorá má 5 detí, skonštatoval Martin Šmahel a dodal, že David možno začal brzdiť, keď videl, ako začína reagovať Stanka..

„Ale si zober, že oni v podstate nič nemajú medzi sebou. Ako neviem, načo musí mať na všetko nejaký názor. Aj keby. Tak bol raz, keď bol mladý. Nechodí niekoľkokrát do roka,” vyhlásila Nikol. Nuž ale... Taká je Stanka a jej scény, ktoré momentálne namiesto Mira znáša Dávid.

Aspoň to si myslia diváci, ktorí sa vo veľkom zhodujú, že jej scény začali zachádzať do podobných rozmerov ako s jej farmárskym "ex", jediným rozdielom je, že k Dávidovi sa správa podobne aj napriek tomu, že nie je jej frajerom. „Keď sa aj k druhému chová rovnako, asi je problém inde, nie v tých mužoch,” zamýšľajú sa v diskusii na sociálnej sieti fanúšikovia šou.

{{ poll.title }} {{ question.text }} * {{ answer.text }}



Vyhodnotenie Úspešnosť {{ succeeded.percent }}% Počet správnych odpovedí {{ succeeded.count }}/{{ questions.length }}

{{ displayedQuestions > 1 ? 'Stránka' : 'Otázka' }} {{ currentPage }}/{{ totalPages }}

{{ question.text }} {{ question.answer[0].text }} {{ question.answer[1].text }} Hlasovalo: {{ poll.votes }} {{ question.text }} {{ answer.text }} {{ poll.type == 'percent' ? Number(answer.percent).toFixed(2) + '%' : answer.votes }} Hlasovalo: {{ poll.votes }}

Konflikt na Farme komentovali Martin Šmahel a Nikol Fridrichová Zdroj: TV Markíza