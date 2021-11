ONLINE Z POHREBU Mira Žbirku (†69): Takto si to Meky naplánoval... Príde aj prezidentka Čaputová!

VIAC o živote a úmrtí Mekyho Žbirku (†69) nájdete TU!

10:00 Poslednej rozlúčky s Miroslavom Žbirkom sa nepochybne zúčastnia mnohí jeho kolegovia a spolupracovníci. Marika Gombitová, s ktorou sú neodmysliteľne späté začiatky jeho kariéry, sa už pred pár dňami vyjadrila, že sa smútočného obradu nezúčastní.

09:45 Vdova po Žbirkovi prezradila, že po manželovej smrti bude spravovať spevákove profily na sociálnych sieťach. Včera večer tam napríklad zverejnila fotografiu, ako Meky odchádza zo štúdia.

Na topkách sme vás už informovali, že poslednej rozlúčky s obľúbeným Miroslavom Žbirkom sa môžu zúčastniť len vybraní hostia. Medzi nimi má čestné miesto prezidentka Slovenskej republiky - Zuzana Čaputová. Ako informoval Lukáš Laczko z Kancelárie prezidenta SR, zúčastní sa jej na základe pozvania rodiny zosnulého speváka.

Ako informuje blesk.cz, Žbirka si svoj pohreb sám naplánoval a dokonca aj určil, kto má mať nad jeho rakvou príhovor. Počas smútočného obradu sa prítomným prihovoria dvaja hudobní publicisti. Z úst Juraja Čurného zaznie slovenčina, za českú stranu prednesie smútočnú reč Jan Vedral, ktorý je autorom Mekyho knihy s názvom Zblízka.

„Miro si vybral piesne, ktoré si prial, aby na poslednej rozlúčke s ním zazneli,” uviedol človek, ktorý sa na príprave poslednej rozlúčky s legendou podieľa. Pri príchode do smútočnej siene budú hostia počuť mix jeho najlepších piesní. „Zaznejú Mekyho symfonické skladby, jeho milovaní The Beatles, či kapela The Kikns,” prezradil jeden z organizátorov.

Na poslednej rozlúčke s Mekym Žbirkom by mali zaznieť tieto piesne:

Jesenná láska (symfonická verzia)

All You Need Is Love –The Beatles

Fair Play – Meky Žbirka

Waterloo Sunset – The Kinks

Čo bolí, to prebolí – Meky Žbirka a Martha

Balada o poľných vtákoch – Meky Žbirka