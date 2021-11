MEGA sito na Markíze: Za posledné 2 dni skončili 3 ľudia… A bude to ešte horšie!

KANÁRSKE OSTROVY - Už celé dva mesiace televízia Markíza vysiela na Voyo reality šou plnú vášne Love Island. Súťažiaci majú pred sebou už len posledný týždeň v závere ktorého sa dozvieme meno víťaza celého projektu. Vo vile je však stále plno... Začína preto veľké sito - za posledné 2 dni skončili traja ľudia. A týmto to nekončí!

Markizácka šou Love Island sa vysiela už takmer dva mesiace a medzi divákmi sa teší veľkému úspechu. No napriek tomu, že je na obrazovkách takmer denne, fanúšikovia a zrejme ani samotní súťažiaci nemajú v pravidlách úplne jasno. Základom bolo, byť v páre.

No ani to nebolo zárukou istého miesta vo vile. Stačilo, že diváci zahlasovali a vypadnúť mohol naozaj ktokoľvek. Stále však do šou prichádzali noví a noví ľudia, ktorí mali vzťahy pôvodných obyvateľov otestovať. Posledný "bombshell" prišiel len pred týždňom.

Len v piatok vypadla Aicha. Zdroj: Tv Markíza

Do konca projektu však zostáva posledný týždeň, na konci ktorého sa máme dozvedieť meno víťaza. A tak začalo superrýchle sito. Len v piatok vypadla mulatka Aicha, ktorú domov poslali diváci svojim hlasovaním a v pondelok bol už ďalší vyhadzov. V ohrození boli dvaja muži.

A z tých si Mirka, ako jediná single žena, musela vybrať. Vybrala si Honzu, ktorý ešte do piatka tvoril pár s Aichou. To ale znamenalo definitívny koniec pre Filipa, ktorý sa vo vile zdržal len týždeň. Súťažiaci si mysleli, že aspoň na chvíľu majú od nepríjemných správ pokoj.

V poslednej epizóde vypadol posledný bombshell Filip. Zdroj: TV Markíza

Lenže už o deň neskôr prišiel ďalší vyhadzov - tentokrát museli hlasovať samotní súťažiaci vo vile. Mali označiť spomedzi seba pár, ktorý má najmenšiu šancu sa zamilovať. A vo svojom výbere mali jasno. Keďže Sam a Naomi svoj vzťah uzavreli ako dobré kamarátstvo, v projekte skončili.

Do veľkého finále zostáva už len pár dní a vo vile sú stále štyri páry - Martin a Laura, Pítr a Gabriela, Nikol a Vilém a Mirka a Honza. Vyzerá to tak, že to súťažiaci budú mať v najbližších dňoch ešte veľmi pestré.

Pár hodín po Filipovi museli z vily odísť aj Sam a Naomi. Zdroj: Tv Markíza

{{ poll.title }} {{ question.text }} * {{ answer.text }}



Vyhodnotenie Úspešnosť {{ succeeded.percent }}% Počet správnych odpovedí {{ succeeded.count }}/{{ questions.length }}

{{ displayedQuestions > 1 ? 'Stránka' : 'Otázka' }} {{ currentPage }}/{{ totalPages }}

{{ question.text }} {{ question.answer[0].text }} {{ question.answer[1].text }} Hlasovalo: {{ poll.votes }} {{ question.text }} {{ answer.text }} {{ poll.type == 'percent' ? Number(answer.percent).toFixed(2) + '%' : answer.votes }} Hlasovalo: {{ poll.votes }}