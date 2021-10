Najväčší STRACH známej Slovenky: 4-ročná dcérka bojuje s COVIDom... Má ŤAŽKÝ PRIEBEH!

„Pôvodne som to sem vôbec nechcela dávať, pretože mi to prišlo nemiestne a asi aj zbytočné. Ale ako mama dieťaťa s ťažkým priebehom, by som vás chcela poprosiť, aby ste sa išli zaočkovať (ak vám to zdravotný stav umožňuje), alebo minimálne, aby všetci antivaxeri už konečne ukľudnili svoje emócie a nerobili zo seba obete,” napísala v úvode svojho príspevku na Instagrame Babsy.

Jej dcérka Izabelka, podobne ako mnohé deti v tomto jesennom období, bojovala v uplynulých dňoch s klasickým "škôlkarským sopľom". Ako ustarostená mamina prezradila, pôsobilo to dojmom, že dcérka sa už vyzdravila. Avšak v nedeľu večer sa jej zdravotný stav dosť zhoršil. „Nezdalo sa mi to, tak sme išli začiatkom týždňa na PCR test, ktorý vyšiel pozitívne,” dodala brunetka, ktorá je spolu s manželom plne očkovaná.

Na základe tejto osobnej skúsenosti sa preto usiluje apelovať u tých, čo s očkovaním otáľajú. „Aktuálne sú obete naše deti, ktoré kvôli našej nerozvážnosti zapĺňajú čakárne u detských doktorov a zvíjajú sa po nociach v bolestiach a triaške. Bezsenné noci striedajú obavy z toho, kedy sa stav zlepší a či náhodou nezanechá choroba nejaké dlhodobé následky,” netají sa svojími obavami ustarostená mamička.

Rodine moderátorky a expertke na udržateľnú módu sú veľkou oporou priatelia a kamaráti. Tí ju zahrnuli slovami podpory a ponúkli pomoc s nákupom potravín a liekov. Dcérke Izabelke aj my prajeme skoré uzdravenie.