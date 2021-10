Peter Lipa po vážnej AUTONEHODE: Prvé vyjadrenie... Má zlomenú prsnú kosť!

K vážnej dopravnej nehode došlo na ceste medzi Zvolenom a Žiarom nad Hronom v nočných hodinách. Vodičovi kamióna vbehla do cesty lesná zver. Následne na to do neho narazilI ďalšie dve za ním idúce autá značk Mercedes a Volvo, ktoré šoféroval Peter Lipa.

Zdroj: TV Joj

Jeho auto pri incidente prudko zabrzdilo, dostalo šmyk, narazilo do Mercedesu a odhodilo ho do odstaveného kamióna. Zraneného speváka potom previezli do nemocnice a jeho zdravotnom stave sa nič nevedelo. Už v sobotu sa však k celej veci vyjadril on sám.

Urobil tak prostredníctvom svojho profilu na sociálnej sieti. „Pozdravujem všetkých priateľov aj fanúšikov dobrej hudby. Vo štvrtok v noci som mal škaredú haváriu. Potom ma ošetrovali príjemní ľudia v nemocnici v Žiari nad Hronom. Teraz som doma. Mam zlomenú prsnú kosť a beriem lieky proti bolesti. Dúfam že sa čoskoro uzdravím a budem môcť zasa spievať. Mám veľa plánov. Ďakujem vám," uviedo na Facebooku Peter Lipa, ktorému prajeme skoré zotavenie.

Zdroj: TV Joj