Habera totálne VYSMIAL výzor súťažiaceho: Postúpil ale... FOTO To kto ťa STRIHAL?!

BRATISLAVA - Za nami je posledné kastingové kolo v rámci Superstar 2021. No a ako to už býva, núdza nebola ako o nové talenty, tak aj o poriadne kuriózne situácie či hodnotenia nabité trefnými hláškami porotcov. A zrejme nikoho neprekvapí, že najviac opäť bodoval Pavol Habera...

Predstava získania titulu novej Superstar na konkurz zlákala okrem mnohých iných aj 20-ročného Martina Máleka. Hneď na úvod môžme prezradiť, že jeho vystúpenie nebolo žiadnym prúserom - sympatický mladík je vraj muzikant. „Hrám na gitaru, na kalvír, na čelo, na ukulele, na bicie. Poroty sa úplne nebojím, skôr sa bojím svojho výkonu, pretože mám často problém so stresom," prezradil o sebe.

Ďalej uviedol, že prvých 5 minút na javisko je pre neho najhorších, potom to vraj už opadne. Lenže toľko času nemal. A ani nebolo treba. Jeho prevedenie piesne Let her go od Passenger porotu nepresvedčilo, aby Martina presunuli do tzv. "supervýberu", a tak musel zaspievať ďalšiu, keďže porote chýbal väčší drive.

Martin schytal kritiku za svoj účes. Zdroj: TV Markíza

Ešte kým došlo k vystúpeniu však Paľa Haberu zaujalo čosi iné ako to, čo Martin zaspieva. A to jeho účes. Porotcovi zjavne nebol nechuti a mladému spevákovi venoval poriadne uštipačnú poznámku. Čo mu povedal a aj to, ako Martin zaspieval, nájdete vo videu vyššie!

