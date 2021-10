V Markizáckej šou zamiešali karty: Poslali tam nových MUŽOV... FOTO Fúúú, to sú SEXI DVOJIČKY!

BRATISLAVA - Diváci šou Love Island sa včera dočkali poriadneho šoku. Potom, čo do vily zavítali dve české krásky Nikol a Mirka, bolo zrejmé, že do hry onedlho prídu aj noví muži, aby sa počty vyrovnali. Toto ale nečakal nikto!

Na rande s novým neznámym vyslali Aichu, ktorá je teraz jedinou single ženou. Jej partera jej totiž ukradla nová súťažiaca Mirka. Exotická kráska dostala pokyn, aby na rande s novým mužom vzala ešte jednu kočku. A preto nikoho neprekvapilo, keď vybrala práve Mirku - chcela jej dať možnosť "zakukať" sa do niekoho iného.

Dievčatá absolvovali svoje stretnutia oddelene. A keď sa vrátili z rande a ostatní sa vypytovali, ako noví chlapci vyzerajú, Aichu zarazil Mirkin opis. „Blond vlasy, zelené oči vyšportované telo a hovorí slovensky," opisovala tanečnica a modelka. „Počkaj, veď ty hovoríš o tom mojom," čudovala sa Aicha.

No a potom to prišlo a záhada sa rozlúskla. Do vily prišli noví muži, ktorí vyzerali ako jeden. Daniel a Samuel, ktorí pochádzajú zo Slovenska, no už nejaký čas žijú v Dánsku. Aha na nich!

Zdroj: Tv Markíza

