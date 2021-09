Obvinená Plačková už 3 dni v CPZ: Jej BIZNIS však pokračuje ďalej… Takýto mail dostali jej zákazníci!

Zuzana Strausz Plačková sa pred pár mesiacmi chválila, že svoj prvý milión zarobila vďaka predaju kolagénu. Okrem toho svoje meno prepožičala doplnkom výživy, diétnej strave či oblečeniu. No keď podnikateľku pred tromi dňami zbalila NAKA, mnohí jej zákazníci sa pýtali, čo bude s jej biznisom ďalej.

Internetový portál, ktorý Plačkovej kolagény predáva, im však túto otázku zodpovedal. Všetkým rozposlal mail s dôležitým oznamom. „Vážení zákazníci, tak ako mnoho z vás, aj my sme zostali zaskočení situáciou, ktorá nastala na začiatku tohto týždňa. Spoluprácu so Zuzanou a Reném sme si vždy vážili a vedeli sme spoločne vytvoriť produkty, ktoré máte tak neskutočne radi. Dôkazom sú hlavne naše recenzie/reakcie. Preto sa budeme snažiť aj naďalej pre vás vyrábať tie najkvalitnejšie doplnky výživy s overenými zložkami,“ uvádza známy eshop.

Zároveň však doplnil, že nateraz Plačkovej produkty síce ponúkajú, no čo bude ďalej, je otázkou budúcnosti. „Všetky produkty Zuzany Plačkovej nájdete až do vypredania zásob na našich stránkach. A to, čo bude ďalej, ukáže čas...“ dodali na záver. Je otázkou, či tento oznam spustí ošiaľ medzi zákazníkmi a Zuzanine produkty budú za chvíľu fuč, alebo sa ukáže, že aktuálna situácia pošramotila jej meno a spolu s ním aj jej biznis.

No najpodstatnejšie je, či dnes sudca Peter Pulman vyhovie návrhu prokurátora, ktorý podal návrh na väzbu Plačkovej, jej manžela a ďalších osem ľudí. Rozhodnúť by sa malo o 15:00.