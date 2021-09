Každý potrebuje dotyk. Túžime po kontakte so svojimi blížnymi, potrebujeme cítiť ich kožu na tej našej a pokiaľ to nedostaneme, naša koža stráda. O tom je tretí singel skupiny Tolstoys z pripravovaného albumu Mirror Me, na ktorom kapela spolupracuje s berlínskymi producentmi Drewom Dealom a Zinom Mikoreyom.